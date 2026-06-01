Ο μέσος της Σασουόλο, Κρίστιαν Βολπάτο, ο οποίος άλλαξε εθνικότητα πριν από λίγες μέρες συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή της Αυστραλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η απόφαση του Κρίστιαν Βολπάτο να αλλάξει εθνικότητα και από Ιταλός να γίνει... Αυστραλός ανταμείφθηκε τελικά, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό των «Soceroos», Τόνι Πόποβιτς, να τον συμπεριλαμβάνει κανονικά στην αποστολή των παικτών που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο μέσος της Σασουόλο αποφάσισε μόλις πριν από λίγες ημέρες να αποκτήσει την Αυστραλιανή υπηκοότητα, με τον 52χρόνο προπονητή να τον επιβραβεύει, χρίζοντας τον επικεφαλής της 26μελούς αποστολής, μαζί με τον 25χρονο επιθετικό Τέτε Γιένγκι, οι οποίοι αμφότεροι δεν έχουν αγωνιστεί με τη φανέλα της χώρας.

«Μια σειρά από παράγοντες έχουν ληφθεί υπόψη στην επιλογή αυτής της τελικής ομάδας για το Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε Πόποβιτς τα ξημερώματα της Δευτέρας (01/06) κατά την ανακοίνωση των κλήσεων.

«Έπρεπε να ληφθούν κάποιες δύσκολες αποφάσεις. Αυτή είναι η φύση των μεγάλων τουρνουά. Αλλά είναι επίσης μια τιμή για όλους τους παίκτες που συμμετείχαν τις τελευταίες εβδομάδες, οι οποίοι εργάστηκαν εξαιρετικά σκληρά κατά τη διάρκεια ενός εκτεταμένου και απαιτητικού pre-camp».

SQUAD CONFIRMED: Introducing your CommBank #Socceroos who will represent Australia at the #FIFAWorldCup 🇦🇺



Congratulations, lads! Go do us all proud 💚💛



📰 All the info: https://t.co/F1kuReZlxM pic.twitter.com/O7RfdOCzwK — CommBank Socceroos (@Socceroos) May 31, 2026

Αναλυτικά η αποστολή της Αυστραλίας

Τερματοφύλακες

Μάθιου Ράιαν

Πολ Ίζο

Πάτρικ Μπιτς

Αμυντικοί

Αζίζ Μπέχιτς

Τζόρνταν Μπος

Κάμερον Μπέρτζες

Αλεσάντρο Τσιρκάτι

Μίλος Ντεγκένεκ

Τζέισον Γκέρια

Λούκας Χέρινγκτον

Τζέικομπ Ιταλιάνο

Χάρι Σάουταρ

Κάι Τρούιν

Μέσοι

Κάμερον Ντέβλιν

Αϊντίν Χρούστιτς

Τζάκσον Έρβιν

Κόνορ Μέτκαλφ

Έιντεν Ο’Νιλ

Πολ Όκον-Ένγκστλερ

Επιθετικοί

Νεστόρι Ιρανκούντα

Αουέρ Μάμπιλ

Μάθιου Λέκι

Μοχάμεντ Τουρέ

Νίσαν Βελουπίλεϊ

Κριστιάν Βολπάτο

Τετε Γιένγκι