Πανέμορφο γκολ του Καγκάβα κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν (vid)

Ο Ζίσι Καγκάβα που το 2021 έπαιζε στον ΠΑΟΚ σκόραρε κόντρα στην Παρί Σεν Ζερμέν και η Κερέζο Οσάκα επικράτησε 3-2 της γαλλικής ομάδας.

Ο Ζίσι Καγκάβα ήταν το 2021 στον ΠΑΟΚ και παρότι είναι πια 34 συνεχίζει την μπάλα στη χώρα του με τη φανέλα της Κερέζο Οσάκα.

Η οποία αντιμετώπισε χθες (27/7) την Παρί Σεν Ζερμέν σε φιλικό παιχνίδι που έγινε στην πατρίδα του και η ιαπωνική ομάδα επικράτησε 3-2 της γαλλικής χάρις σε ένα πανέμορφο δικό του γκολ στο 79'.

