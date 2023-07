Ο εκτελεστής του πέναλτι σε αγώνα στην Αργεντινή είδε το χορτάρι στο σημείο της άσπρης βούλας να... εκρήγνυται και η διαδικασία χρειάστηκε να συνεχιστεί στην απέναντι εστία.

Ένα πρωτοφανές ευτράπελο σημειώθηκε στον αγώνα της Σαν Λορέντσο κόντρα στην Πλατένσε για το Κύπελλο Αργεντινής. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία των πέναλτι η οποία άρχισε και τελείωσε σε διαφορετικές εστίες λόγω... έκρηξης του αγωνιστικού χώρου.

Οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στο τελικό ξεκαθάρισμα για την πρόκριση στους «16» κι ο Γκονσάλο Λουχάν ανέλαβε την πρώτη εκτέλεση για τους γηπεδούχους. Για κακή του τύχη, όμως, το χορτάρι τού επιφύλασσε άσχημο παιχνίδι αφού τη στιγμή της εκτέλεσης, το σημείο της άσπρης βούλας «βούλιαξε» με αποτέλεσμα να αστοχήσει.

Οι παίκτες των δύο ομάδων προσπάθησαν να στρώσουν το έδαφος αλλά δεν γινόταν να το επαναφέρουν στις φυσιολογικές συνθήκες κι έτσι ο ρέφερι διέταξε αλλαγή εστίας για τη συνέχεια της διαδικασίας που έληξε τελικά υπέρ της Σαν Λορέντσο (4-3). Τουλάχιστον η ατυχία δεν στοίχισε στους «Αγίους».

