Καθησυχαστικά τα νέα για την υγεία του Σάκα Χίσλοπ που κατέρρευσε on camera πριν από το φιλικό Ρεάλ-Μίλαν

Ο σχολιαστής του ESPN και παλαίμαχος κίπερ, Σάκα Χίσλοπ, που κατέρρευσε τη Δευτέρα στον αερά σοκάροντας όλο τον ποδοσφαιρικό κόσμο μίλησε ο ίδιος για την κατάσταση της υγείας του ευχαριστώντας την οικογένεια αλλά και όλους όσοι τον στήριξαν τις τελευταίες 24 ώρες.

Ο Σάκα Χίσλοπ λίγες στιγμές πριν από την έναρξη του φιλικού της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μίλαν στις ΗΠΑ, κατέρρευσε on air «παγώνοντας» τους τηλεθεατές και τους συνσχολιαστές του. Μιλώντας αργότερα για την σοκαριστική περιπέτεια της υγείας του δήλωσε ευγνώμων για την υποστήριξη που έλαβε από τους φίλους και την οικογένειά του και τόνισε ότι θα ζητήσει ιατρική συμβουλή από τον γιατρό του.

«Λοιπόν, αυτό ήταν άβολο. Τι 24 ώρες ήταν αυτές», ξεκίνησε σε ένα βίντεο που δημοσίευσε τη Δευτέρα (24/07). «Αυτό ήταν σοβαρό. Κάθε τόσο η ζωή σου δίνει στιγμές για να κάνεις μια παύση και αυτή ήταν η δική μου. Υπάρχουν τόσα πολλά για τα οποία πρέπει να είμαι ευγνώμων, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, η οικογένεια, οι φίλοι, για τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράστηκα έναν χώρο όλα αυτά τα χρόνια. Σε όλους εκείνους με τους οποίους έχασα την επαφή όλα αυτά τα χρόνια και οι οποίοι με προσέγγισαν είτε άμεσα είτε έμμεσα, σας ευχαριστώ. Η απάντησή μου τώρα πρέπει να είναι να αναζητήσω την καλύτερη ιατρική γνωμάτευση που μπορώ να πάρω και να ακούσω τι έχει να μου πει ο γιατρός μου», τόνισε.

«Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Νταν και την οικογένεια του ESPN, τους καμεραμάν, το ιατρικό προσωπικό στο Rose Bowl και όλους εκείνους που ανταποκρίθηκαν με τον τρόπο που ανταποκρίθηκαν και μου παρείχαν τη φροντίδα που έλαβα», πρόσθεσε.

