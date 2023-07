Περίπου 5.000 οπαδοί της Ντιναμό Δρέσδης «πλημμύρισαν» την Πράγα για το φιλικό με τη Σλάβια (vids)

Σλάβια Πράγας και Ντιναμό Δρέσδης διασταυρώνουν τα ξίφη τους σήμερα (16/7) σε φιλικό προετοιμασίας, με τους Γερμανούς να έχουν την υποστήριξη χιλιάδων οπαδών τους!

Περίπου 5.000 υποστηρικτές της Ντιναμό Δρέσδης ταξίδεψαν ως την Τσεχία για το φιλικό της ομάδας τους με την Σλάβια Πράγας. Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνονται να έχουν «κατακλύσει» τους δρόμους της πόλης καθώς κατευθύνονται προς το γήπεδο για το παιχνίδι της αγαπημένης τους ομάδας. Αξίζει να αναφέρουμε ότι και η γηπεδούχος ομάδα θα έχει στο πλευρό της τους φιλάθλους της, καθώς ο αγώνας είναι sold out με την Σλάβια να παρουσιάζει επίσης τη νέα της φανέλα.

Δείτε τις σχετικές εικόνες:

Around 5000 Dynamo Dresden fans in Praha today for a friendly against Slavia! 🇩🇪🔝 pic.twitter.com/MIjwTbTImZ