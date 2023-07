Με εύστοχο χτύπημα πέναλτι, ο Ορμπελίν Πινέδα βρήκε για δεύτερη φορά δίχτυα στο Gold Cup κι άνοιξε τον δρόμο της πρόκρισης στα ημιτελικά για το Μεξικό που επικράτησε 2-0 της Κόστα Ρίκα.

Ένα βήμα μακριά από τον τελικό του Gold Cup κι ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στη στέψη βρίσκεται το Μεξικό, παίρνοντας το εισιτήριο για τους «4» με πρωταγωνιστή τον Ορμπελίν Πινέδα!

Ο μέσος της ΑΕΚ ξεκίνησε για τέταρτο διαδοχικό ματς στη διοργάνωση βασικός και άνοιξε τον δρόμο της πρόκρισης για το σύνολο του Χαΐμε Λοσάνο κόντρα στην Κόστα Ρίκα, ευστοχώντας ψύχραιμα σε εκτέλεση πέναλτι στο 52ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο πανηγυρισμός, μάλιστα, ήταν... όλα τα λεφτά, με το αστέρι της Ένωσης να επιδεικνύει τις χορευτικές του ικανότητες μπροστά από τους συμπαίκτες του που χειροκροτούσαν ρυθμικά.

Mexico opens the scoring from the penalty spot courtesy of Orbelin Pineda#Mexico #ElTri #CostaRica #Ticos #GoldCup #CopaOro pic.twitter.com/eHU2CnRO7F