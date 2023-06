Έξαλλη με τη Sun Ιταλίδα ποδοσφαιρίστρια: «Βουλώστε το, δεν είπα ποτέ ότι είμαι η πιο όμορφη παίκτρια»

Την οργή μιας Ιζαμπέλα Κεντάσο προκάλεσε η αγγλική ιστοσελίδα «Sun», η οποία ανέφερε πως η Ιταλίδα παίκτρια είχε δηλώσει ότι δεν θα σταματήσει να φορά μπικίνι για το καλό της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου γυναικών.

Ξέσπασε κατά της Sun η Ιταλίδα ποδοσφαιρίστρια Ιζαμπέλα Κεντάσο! H αγγλική ιστοσελίδα φέρεται πως σε δημοσίευμά της έβαλε λόγια στο... στόμα της 33χρονης, γεγονός που την εξόργισε.

Συγκεκριμένα, η Sun ανέφερε πως η Κεντάσο δήλωσε ότι «θα συνεχίσει να δημοσιεύει φωτογραφίες με μπικίνι αν αυτό βοηθά την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών» αλλά και ότι είναι «η πιο όμορφη Ιταλίδα παίκτρια».

Η ποδοσφαιρίστρια της Βενέτσια πάντως με «τιτίβισμά» της ξεκαθάρισε την κατάσταση.

«Βουλώστε το! Ποτέ δεν είπα ότι είμαι η πιο όμορφη παίκτρια στην Ιταλία, ούτε ότι ‘δεν θα σταματήσω να δημοσιεύω τις φωτογραφίες μου με το μπικίνι αν βοηθάει το γυναικείο ποδόσφαιρο να αναπτυχθεί’. Ουδέποτε επικοινώνησα με Sun για συνέντευξη!», ανέφερε η Κεντάσο.

Alt, fermi tutti! Non ho mai detto di essere la più bella giocatrice di calcio in Italia. Ho detto di essere la più forte.. e non solo in Italia 😎 Come non ho mai affermato che “non mi fermerò nel pubblicare le mie foto in bikini se questo aiuta a far crescere il calcio… pic.twitter.com/snY73wzPXf