Ο Ενγκολό Καντέ πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις της Αλ Ιτιχάντ και αναμένεται σύντομα να ανακοινωθεί από την πρωταθλήτρια της Σαουδικής Αραβίας.

Μία «ανάσα» από την ανακοίνωση του Ενγκολό Καντέ βρίσκεται η Αλ Ιτιχάντ, η οποία συνεχίζει δυναμικά στο μεταγραφικό παζάρι μετά και την απόκτηση του Καρίμ Μπενζεμά.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 32χρονος Γάλλος ολοκλήρωσε το Σάββατο (17/6) το τελευταίο μέρος των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων και πλέον αναμένεται να ανακοινωθεί από την πρωταθλήτρια της Σαουδικής Αραβίας.

Τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως το νέο συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Καντέ θα είναι διετές (μέχρι το καλοκαίρι του 2025) και οι ετήσιες απολαβές του θα είναι ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Understand N'Golo Kanté has completed second, final part of medical tests with Al Ittihad yesterday and deal will finally be announced in the next hours after being revealed here two weeks ago. 🟡⚫️🇸🇦



Terms have changed as contract will be longer than expected. pic.twitter.com/7yScQQsYN6