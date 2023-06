Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, Σαουδάραβες απεσταλμένοι βρίσκονται στο Λονδίνο για να παρουσιάσουν επίσημα την πρότασή τους για τον Ν' Γκολό Καντέ της Τσέλσι.

Το μέλλον του Καντέ παραμένει ασαφές εδώ και πολλούς μήνες. Τον Φεβρουάριο αναφέρθηκε ότι ο Γάλλος διεθνής επρόκειτο να υπογράψει επέκταση συμβολαίου με τον σύλλογο του Στάμφορντ Μπριτζ, αλλά τίποτα δεν έχει υπογραφεί ακόμη. Η προτεραιότητά του ήταν να παραμείνει στην Τσέλσι, ενώ ο ατζέντης του είχε εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία του πελάτη του να παραμείνει στο Λονδίνο.

Ωστόσο, εν μέσω της αβεβαιότητας, η κορυφαία κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας είναι έτοιμη να του παρουσιάσει μια άκρως δελεαστική πρόταση. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, μια αντιπροσωπεία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο για να καταθέσει επίσημα το ενδιαφέρον της για τον Καντέ, του οποίου το συμβόλαιο με τους «μπλε» λήγει στο τέλος της σεζόν.

Οι δύο ενδιαφερόμενοι σύλλογοι είναι η Αλ Νασρ, η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο και η Αλ Ιτιχάντ, όπου ο Καρίμ Μπενζεμά αναμένεται να υπογράψει αργότερα σήμερα. Η προσφορά της Σαουδικής Αραβίας για τον Καντέ λέγεται ότι θα ανέλθει σε 100 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων εικόνας και εμπορικών συμφωνιών.

Η κορυφαία κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας ελπίζει για ένα καλοκαίρι αφίξεων και, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, στοχεύουν σε 10 παίκτες υψηλού προφίλ από τις κορυφαίες κατηγορίες της Ευρώπης.

