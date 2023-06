Τον δρόμο που χάραξε ο Καρίμ Μπενζεμά φαίνεται πως θα ακολουθήσει ο Ενγκολό Καντέ, με το club της Σαουδικής Αραβίας να του προσφέρει 100 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για να τον κάνει δικό του.

Νέα «βόμβα» πυροδοτούν οι Σαουδάραβες! Μετά την ανακοίνωση του Καρίμ Μπενζεμά από την Αλ Ιτιχάντ, οι κιτρινόμαυροι βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στο να εξασφαλίσουν την υπογραφή και του Ενγκολό Καντέ.

Τουλάχιστον έτσι μεταδίδει ο Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσο Ρομάνο. Το συμβόλαιο που προσφέρεται στον Γάλλο είναι... αστρονομικό, καθώς αγγίζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για τρεις σεζόν. Ο βραχύσωμος μέσος μένει ελεύθερος αυτό το καλοκαίρι από την Τσέλσι στην οποία πέρασε τις τελευταίες επτά σεζόν κατακτώντας κάθε πιθανό τρόπαιο και μετά τη συνάντησή του με τους εκπροσώπους της Αλ Ιτιχάντ δείχνει να έχει πάρει την απόφασή του.

N’Golo Kanté is on the verge of joining Al Ittihad on free transfer! Final details are being discussed then proposal will be accepted 🚨🟡⚫️🇸🇦 #CFC



Al Ittihad directors just arrived in London to link up with PIF Saudi delegation to prepare documents.



€100m per year until 2025. pic.twitter.com/el7VDaiaq5