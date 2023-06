Ο Ενγκολό Καντέ πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και απομένει μόνο η ανακοίνωση του από την Αλ Ιτιχάντ. Συμβόλαιο για 2+1 χρόνια ο Γάλλος χαφ με αποδοχές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Λίγες ώρες έπειτα από την ανακοίνωση του Καρί Μπενζεμά η Αλ Ιτιχάντ είναι έτοιμη να ρίξει τη βόμβα που ακούει στο όνομα του Ενγκολό Καντέ. Ο Γάλλος χαφ έμεινε ελεύθερος από την Τσέλσι και δέχτηκε... αστρονομική πρόταση από την πρωταθλήτρια της Σαουδικής Αραβίας.

Ο 32χρονος μέσος συμφώνησε για συμβόλαιο 2+1 χρόνων, με ετήσιες απολαβές της τάξης των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Γάλλος πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις στο Λονδίνο και πλέον μένει να ανακοινωθεί από την Αλ Ιτιχάντ.

Η Τσέλσι αγόρασε τον βραχύσωμο χαφ από τη Λέστερ το καλοκαίρι του 2016 αντί 35,8 εκατομμυρίων ευρώ. Με τους Μπλε μέτρησε 269 συμμετοχές, 13 γκολ και 15 ασίστ. Με τους Λονδρέζους έχει κατακτήσει, πρωτάθλημα, Champions League, Europa League, FA Cup, UEFA Super Cup και Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων.

