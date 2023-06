Ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας, Καρίμ Μπενζεμά, έβαλε την υπογραφή του σε τριετές συμβόλαιο με την Αλ Ιτιχάντ και ανακοινώθηκε από το κλαμπ της Σαουδικής Αραβίας.

H πρώτη βόμβα του καλοκαιρινού μεταγραφικού «παζαριού»... έσκασε! Ο Καρίμ Μπενζεμά λίγες ώρες μετά το αντίο του στην οικογένεια της Ρεάλ Μαδρίτης έπειτα από 14 χρόνια κοινής πορείας υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την Αλ Ιτιχάντ και ανακοινώθηκε από το κλαμπ της Σαουδικής Αραβίας.

Ο κάτοχος της Χρυσής Μπάλας και δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της Βασίλισσας θα λάβει περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών συμφωνιών. Η πρωταθλήτρια Αλ Ιτιχάντ ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου σέντερ φορ με βίντεο με λεζάντα «Ο Μπενζεμά είναι εδώ. Ένας νέος τίγρης θα βρυχηθεί. Καλωσήρθες στην Ιτιχάντ» και πλέον απομένει η παρουσίαση του μπροστά στους οπαδούς. Θυμίζουμε πως αναμένεται να παρευρεθούν περίπου 65 χιλιάδες φίλαθλοι την πρώτη φορά που ο πολύπειρος επιθετικός θα φορέσει την κιτρινόμαυρη φανέλα.

Benzema is here 🤩✍️

A new tiger will roar 🐅

Welcome to Ittihad!#Benzema2Ittihad#here2inspireKSA pic.twitter.com/I3GEm90fRB