Η... αυτοδυναμία του 94% της Μπάγερν

Η κορυφαία βόλτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο!

Η πιο συναρπαστική κούρσα τίτλου εδώ και 13 χρόνια

Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε στην Bundesliga και μόλις 1 βαθμός χωρίζει την Μπάγερν από την Ντόρτμουντ στην πιο συναρπαστική κούρσα τίτλου εδώ και 13 χρόνια, όταν στο ίδιο σημείο της σεζόν τότε ισοβαθμούσαν στην κορυφή οι Βαυαροί με τη Σάλκε. Τώρα, η ομάδα του Τούχελ υποδέχεται τη Λειψία και μπορεί από τη μία να κατακτήσει από τώρα τον τίτλο για 11η σερί φορά (αν κερδίσει και την ίδια στιγμή ηττηθεί η Ντόρτμουντ), αλλά να μείνει και στη 2η θέση (αν δεν κερδίσει και νικήσουν οι Βεστφαλοί)! Πάντως, στο 94% των περιπτώσεων, που η Μπάγερν ήταν στην κορυφή στην 32η αγωνιστική, κατέκτησε και το πρωτάθλημα.

3 – Serge Gnabry has scored in three consecutive Bundesliga games for the first time since February 2020. Gnabry has scored more goals in this season's Bundesliga (13) than any other FC Bayern player. Streak. #FCBS04 pic.twitter.com/lg0hfplKz6 — OptaFranz (@OptaFranz) May 13, 2023

Οι Βαυαροί, λοιπόν, έχουν ηττηθεί μόνο 1 φορά σε 16 ματς από τη Λειψία σε όλες τις διοργανώσεις (1-2 στο Μόναχο τον Μάρτιο του 2018), με το αήττητο σερί τους να φτάνει στα 11 παιχνίδια και τον άσο να προσφέρεται στο 1.50. Οι «Ταύροι», όμως έχουν υψηλό κίνητρο να προλάβουν την 4άδα και στο 2023 έχουν δεχθεί μόλις 6 γκολ σε 8 εκτός έδρας παιχνίδια, επίδοση που είναι η κορυφαία στην κατηγορία. Παραμένουν, μάλιστα, η τελευταία ομάδα που κράτησε το μηδέν κόντρα στην Μπάγερν (0-0 τον Φεβρουάριο του 2020). Στο 2.80 βρίσκουμε το under 2,5.

Η Ντόρτμουντ αγωνίζεται και πάλι μετά την Μπάγερν, έχοντας εκτός έδρας αποστολή στην έδρα της Άουγκσμπουργκ, την οποία έχει κερδίσει μόλις 1 φορά στις 4 προηγούμενες επισκέψεις της για το πρωτάθλημα στη Βαυαρία. Παράλληλα, σε αυτό το στάδιο δεν έχουν κρατήσει το μηδέν σε κανένα από τα 18 προηγούμενα παιχνίδια τους! Στο 1.55 προσφέρεται το g/g. Οι φιλοξενούμενοι, μάλιστα, δεν τα πηγαίνουν καθόλου καλά μακριά από την έδρα τους, καθώς δεν έχουν γευτεί τη χαρά της νίκες σε καμία από τις 6 προηγούμενες εξόδους τους σε όλες τις διοργανώσεις, σερί που είναι το χειρότερό τους από το 2018. Πάντως, έχουν κερδίσει το τελευταίο εκτός έδρας παιχνίδι τους σε κάθε μία από τις 4 προηγούμενες σεζόν. Στο 1.39 βρίσκουμε το διπλό και στο 2.90 τη διπλή ευκαιρία 1Χ.

13 - Donyell Malen was directly involved in 13 goals in the second half of this Bundesliga season (9 goals, 4 assists), more than any other player. Against Gladbach, he was directly involved in three goals in a BL game for the first time. High-flyer. #BVBBMG pic.twitter.com/1gbH4iAfrA — OptaFranz (@OptaFranz) May 13, 2023

Από εκεί και πέρα, η Ντόρτμουντ ποντάρει πολλά στον σούπερ φορμαρισμένο Μάλεν, ο οποίος έχει πετύχει 7 γκολ στα 8 τελευταία του ματς στην Bundesliga και εντυπωσιάζει. Σε απόδοση 2.70 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι ο Μάλεν.

Bundesliga σε ζωντανή μετάδοση*

Ετοιμάζεται για φιέστα η Σίτι!

Μετά τη μεγάλη πρόκριση επί της Ρεάλ στον τελικό του Champions League, η Μάντσεστερ Σίτι ετοιμάζεται να πανηγυρίσει αυτή τη μεγάλη επιτυχία με την κατάκτηση του πρωταθλήματος! Το μόνο που χρειάζεται να κάνει (αν έχει κερδίσει μία ημέρα νωρίτερα η Άρσεναλ) είναι να κερδίσει την Τσέλσι. Το έχει κάνει, άλλωστε, και στα 3 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια, όλα με σκορ 1-0, τη στιγμή που ποτέ στην ιστορία του ζευγαριού δεν έχει πετύχει 4 διαδοχικές νίκες στο πρωτάθλημα.

Σε απόδοση 7.75 βρίσκουμε το ακριβές σκορ 1-0, σε απόδοση 3.75 να κερδίσει η Σίτι με ακριβώς 1 γκολ διαφορά και σε απόδοση 2.65 να κερδίσουν οι γηπεδούχοι με σκορ 1-0, 2-0 ή 3-0. Είναι πιθανό, φυσικά, να πανηγυρίσουν τον τίτλο ακόμα κι αν χάσουν, αρκεί να μην κερδίσει η Άρσεναλ στην έδρα της Φόρεστ.

11 - Manchester City have won each of their last 11 Premier League matches, with the last three instances of a team winning as many consecutive games in the competition all being by Pep Guardiola’s side (12-game run in January 2022 and 15 games in March 2021). Masterplan. pic.twitter.com/RMZFCc8An0 — OptaJoe (@OptaJoe) May 14, 2023

Οι «κανονιέρηδες» μετράνε 4 συνεχόμενες νίκες στο ζευγάρι και ποτέ στην ιστορία τους αυτό το σερί δεν έφτασε στις 5. Στο 1.57 το διπλό για την ομάδα του Αρτέτα. Από εκεί και πέρα, ένας από τους παίκτες της Άρσεναλ που έχουν εντυπωσιάσει στα εκτός έδρας παιχνίδια είναι ο Όντεγκααρντ, που έχει σκοράρει 9 φορές μακριά από το Emirates. Ο τελευταίος μέσος που σκόραρε διψήφιο αριθμό τερμάτων εκτός έδρας σε μία σεζόν στην Premier ήταν ο Μαχρέζ με τη Λέστερ το 2015-16. Θα τον πιάσει ο Νορβηγός; Στο 2.75 να σκοράρει ο Όντεγκααρντ οποιαδήποτε στιγμή.

Κορυφαία priceboosts στην Premier League

Μετά τον τελικό η… Νάπολι

Η Ίντερ πήρε τη μεγάλη πρόκριση στον τελικό του Champions League, αλλά δεν έχει ακόμα εξασφαλισμένη τη συμμετοχή της στην επόμενη διοργάνωση. Και μετά τους πανηγυρισμούς έρχεται το ταξίδι στην έδρα της πρωταθλήτριας Νάπολι, σε ένα γήπεδο όπου έχει κερδίσει μόλις 1 φορά στις 16 προηγούμενες επισκέψεις της στη Serie A (3-1 τον Ιανουάριο του 2020). Τώρα, ελπίζει να πετύχει πιο… χαλαρούς τους γηπεδούχους. Τα δύο τελευταία μεταξύ τους ματς, πάντως, στο Maradona έχουν λήξει ισόπαλα, σημείο το οποίο προσφέρεται σε απόδοση 3.30. Ποτέ στην ιστορία του ζευγαριού αυτό το σερί δεν έφτασε στα 3 ματς.

16 - Since the start of last April, #Inter are the side to have won the most points in #SerieA (16); moreover, in the same period the Nerazzurri scored more than any other teams in the competition (19 goals). Way.#InterSassuolo — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 13, 2023

Οι «νερατζούρι», πάντως, έχουν ιστορική ευκαιρία να κερδίσουν την πρωταθλήτρια δύο φορές στην ίδια σεζόν, κάτι που έχουν πετύχει μόλις άλλες 2 ομάδες τα 40 τελευταία χρόνια στο πρωτάθλημα: η Σαμπντόρια και η Τορίνο τη Γιουβέντους το 2012-13 και το 1994-95 αντίστοιχα. Θα τα καταφέρουν; Στο 2.45 το διπλό.

Build A Bet στη Serie A*

* Η Παρί βρίσκεται μία ανάσα από τον τίτλο και θα τον κατακτήσει από τώρα, απλά φέρνοντας καλύτερο αποτέλεσμα από τη Λανς. Αντίπαλός της η Οσέρ, που πλησιάζει όλο και περισσότερο στον υποβιβασμό. Στο 1.36 βρίσκουμε το διπλό και στο 1.83, αν το συνδυάσουμε με σκόρερ τον Μπαπέ. Ο Γάλλος επιθετικός έχει σκοράρει και στα 5 τελευταία του παιχνίδια σε όλες διοργανώσεις, σερί που είναι το 2ο κορυφαίο του με τη φανέλα της Παρί (σκόραρε για 8 ματς το 2020).

* Μεγάλο ντέρμπι στη Σεβίλλη, όπου η ομώνυμη ομάδα δεν έχει χάσει κανένα από τα 8 προηγούμενα παιχνίδια της με αντίπαλο την Μπέτις, συμπεριλαμβανομένων και των 5 πιο πρόσφατων με τον Πελεγκρίνι στον πάγκο των φιλοξενούμενων. Αυτό το σερί είναι και το κορυφαίο της στο ζευγάρι από το 2004, ενώ έχει κερδίσει και τα 4 τελευταία στο γήπεδό της. Μόλις 1 φορά στην ιστορία της έχει κερδίσει 5+, το 1981. Στο 2.25 προσφέρεται ο άσος.

* Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα και ετοιμάζεται για τη φιέστα μπροστά στο κοινό της. Αντίπαλό της θα είναι η Σοσιεδάδ, την οποία έχει κερδίσει και στα 24 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια εντός έδρας στο πρωτάθλημα! Αυτή η επίδοση αποτελεί, φυσικά, και ρεκόρ. Στο 1.83 βρίσκουμε τον άσο.

4 - El Barcelona ha ganado LaLiga 22/23 a falta de cuatro partidos para la conclusión del campeonato, igualando el título logrado con mayor antelación en el siglo XXI, logrado también por el Barça en la 17/18. Campeón. pic.twitter.com/SgwLHYtNWr — OptaJose (@OptaJose) May 15, 2023

* Η Λίβερπουλ επιβλήθηκε στα 9 από τα 10 πιο πρόσφατα παιχνίδια της κόντρα στην Άστον Βίλα για την Premier League, ενώ έχει κερδίσει το τελευταίο εντός έδρας ματς της και στις 6 προηγούμενες σεζόν. Παράλληλα, ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει βρει δίχτυα και στα 9 τελευταία παιχνίδια του σε όλες τις διοργανώσεις στο Anfield, επίδοση που ήδη αποτελεί ρεκόρ. Θα διευρύνει το σερί του; Σε απόδοση 2.25 να σκοράρει ο Σαλάχ και να κερδίσει η Λίβερπουλ.

* Πέντε συνεχόμενες νίκες έχει πετύχει η Γιουβέντους στην έδρα της Έμπολι με τον Μάσιμο Αλέγκρι στον πάγκο. Στο 1.70 βρίσκουμε το διπλό.

* Η Λεβερκούζεν έχει κερδίσει και τα 6 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια με αντίπαλο την Γκλάντμπαχ στην Bundesliga. Θα φτάσουν οι γηπεδούχοι σε ακόμα μία νίκη; Στο 1.50 ο άσος.

* Μόλις 1 νίκη (στην τελευταία της επίσκεψη) έχει πετύχει η Ρεάλ στο Mestalla στα 8 προηγούμενα παιχνίδια της με τη Βαλένθια. Οι γηπεδούχοι δίνουν μεγάλη μάχη για την παραμονή και έχουν να υποστούν διαδοχικές εντός έδρας ήττες στο ζευγάρι από το 2013. Στο 3.00 βρίσκουμε τον άσο.

* Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχασε το τελευταίο εκτός έδρας ματς της σεζόν πέρυσι (1-0 από την Κρίσταλ Πάλας). Η τελευταία φορά που ηττήθηκε σε συνεχόμενες χρονιάς ήταν το 1992. Θα το αποφύγει με αντίπαλο την Μπρόρνμουθ; Στο 1.51 το διπλό.

* Σε κανένα από τα 3 προηγούμενα παιχνίδια ανάμεσα σε Ουντινέζε και Λάτσιο δεν αναδείχθηκε νικητής, κάτι που δεν έχει καταγραφεί σε 4 σερί περιπτώσεις στην ιστορία του ζευγαριού. Θα συμβεί τώρα; Σε απόδοση 3.40 προσφέρεται η ισοπαλία.

* Κανένα από τα 13 προηγούμενα εντός έδρας παιχνίδια με αντίπαλο την Μπόχουμ δεν έχει χάσει η Χέρτα σε όλες τις διοργανώσεις. Θα συνεχίσει την εντυπωσιακή παράδοση, κάνοντας άλμα παραμονής στην Bundesliga; Στο 2.15 ο άσος.

* Μόλις 1 φορά έχασε το τελευταίο ματς της σεζόν εντός έδρας στην Premier League η Τότεναμ στις 14 προηγούμενες περιπτώσεις. Θα διευρύνει το καλό σερί με αντίπαλο την Μπρέντφορντ; Στο 1.85 ο άσος.

* Η Σάλκε έχει χάσει μόλις 1 από τα 7 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της στον δεύτερο γύρο στο πρωτάθλημα, ενώ έχει κερδίσει και τα 2 πιο πρόσφατα. Η τελευταία φορά που πέτυχε 3 διαδοχικές νίκες ήταν το 2018. Θα τα καταφέρει κόντρα στην Άιντραχτ, που δεν έχει κερδίσει σε καμία από τις 10 προηγούμενες εξόδους της; Στο 2.80 βρίσκουμε τον άσο.

* Το σερί των g/g συνεχίζεται για τη Λιντς στο πρωτάθλημα και έχει φτάσει στα 11 παιχνίδια. Το ρεκόρ ανήκει στην Έβερτον με 16 (το 2013). Θα το πλησιάσουν κι άλλο τα «παγώνια»; Σε απόδοση 1.63 το g/g στο ματς με τη Γουέστ Χαμ.

* Κανένα από τα 15 πιο πρόσφατα εντός έδρας παιχνίδια της στη Ligue 1 δεν έχει κερδίσει η Τρουά και χρειάζεται άλλο ένα, για να ισοφαρίσει τη χειρότερη επίδοση στην ιστορία της (16 ματς το 2016). Θα συμβεί κόντρα στη Στρασμπούρ; Στο 1.60 η απόδοση στο διπλό.

* Η Βέρντερ έχει ηττηθεί μόλις 1 φορά από τις 16 τελευταίες που υποδέχθηκε την Κολωνία στο πρωτάθλημα, στο μοναδικό ματς που δεν σκόραρε σε αυτό το σερί. Στο 2.55 βρίσκουμε τον άσο.

* Κανένα από τα 10 εντός έδρας παιχνίδια της στην ιστορία της LaLiga με αντίπαλο τη Βαγιαδολίδ δεν έχει χάσει η Κάντιθ, επίδοση που είναι η κορυφαία της κόντρα σε οποιαδήποτε ομάδα. Την ίδια στιγμή, οι φιλοξενούμενοι δεν τα πηγαίνουν καθόλου καλά, όταν πρέπει να αγωνιστούν Παρασκευή στο πρωτάθλημα, καθώς έχουν κερδίσει μόλις 1 φορά σε 24 περιπτώσεις τη συγκεκριμένη μέρα. Στο 2.20 βρίσκουμε τον άσο.

* Η Λέστερ δεν έχει κερδίσει το τελευταίο εκτός έδρας παιχνίδι της σε καμία από τις 8 προηγούμενες σεζόν της στην Premier League, τη στιγμή που η Νιούκαστλ έχει κερδίσει και τα 2 πιο πρόσφατα δευτεριάτικα ματς της στο πρωτάθλημα. Η τελευταία φορά που οι γηπεδούχοι είχαν καλύτερο σερί ήταν το 1955. Στο 1.41 ο άσος.

* Τρεις διαδοχικές νίκες έχει πετύχει η Ράγιο Βαγιεκάνο επί της Εσπανιόλ εντός έδρας, χωρίς μάλιστα να δεχθεί ούτε ένα γκολ σε αυτό το σερί. Στο 2.15 προσφέρεται ο άσος.

* Εντυπωσιακό είναι το νικηφόρο σερί της Ατλέτικο επί της Οσασούνα και έχει φτάσει στα 9 παιχνίδια στη LaLiga, επίδοση που αποτελεί και ρεκόρ στην ιστορία του ζευγαριού. Θα το διευρύνουν οι γηπεδούχοι; Στο 1.37 βρίσκουμε τον άσο.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε υπεύθυνα & με ασφάλεια | *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις