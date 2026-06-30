Ιταλία: Ο Μπαστόνι ερευνάται για συνεύρεση με ανήλικη ιερόδουλη
Μία σοκαριστική είδηση μεταδίδουν ιταλικά ΜΜΕ, σύμφωνα με τα οποία ο Αλεσάντρο Μπαστόνι εμπλέκεται σε υπόθεση πορνείας ανηλίκων! Συγκεκριμένα, ο αμυντικός της Ίντερ φέρεται να συνευρέθηκε με 17χρονο κορίτσι μέσω εταιρείας συνοδών πολυτελείας η οποία ασχολείται με τη διοργάνωση πριβέ πάρτι για VIP, πελάτες, μεταξύ των οποίων και ποδοσφαιριστές.
Η πλευρά του ποδοσφαιριστή αρνείται κάθε εμπλοκή, την ώρα που και η νεαρή φέρεται να έχει καταθέσει ότι δεν υπήρξε ερωτική επαφή με τον Μπαστόνι - αν και υπάρχουν πληροφορίες για επιβεβαιωμένη συνάντησή τους. Οι ερευνητές έχουν στα χέρια τους αρχείο συνομιλιών που φτάνουν στο 2020, με τον ποδοσφαιριστή να μην έχει, για την ώρα, κατηγορηθεί επίσημα για κάτι.
Παράλληλα, τρεις παίκτες φέρονται να έχουν κληθεί ως μάρτυρες για να καταθέσουν, με τους Ντανιέλ Μαλντίνι, Ρικάρντο Καλαφιόρι και Κέβιν Μπονιφάτσι να μην τελούν υπό έρευνα, την οποία διεξάγουν οι εισαγγελείς Μπρούνο Αλμπερτίνι και Ροζάρια Στανιάρο.Ο δε Μπαστόνι, αναμένεται να κληθεί για κατάθεση μέσα στην εβδομάδα.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Alessandro Bastoni is under investigation for underage prostitution by the Milan prosecutor's office.— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 30, 2026
On June 30, he received the notice of guarantee and will be questioned in the coming days. His name is linked to the investigation into the escort agency… pic.twitter.com/5cWlBhBidx
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