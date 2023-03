Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εντοπίστηκε στους δρόμους της Μαδρίτης μέσα στην υπερπολυτελή του Bugatti Centodieci, ένα μοντέλο που του κόστισε 9,5 εκατομμύρια ευρώ και που κατέχουν μόλις εννέα ακόμα άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

Πέρασε τη νύχτα στη Μαδρίτη και έκανε... χαμό ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Με αφορμή το διάλειμμα των εθνικών ομάδων και πριν επιστρέψει στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Νασρ, ο CR7 εθεάθη στους δρόμους της Μαδρίτης και έκλεψε τις εντυπώσεις, χάρη στο υπερπολυτελές αυτοκίνητο που οδηγούσε.

Ο λόγος για τη Bugatti Centodieci, ένα από τα τελευταία μοντέλα στην πλούσια συλλογή του, το οποίο αγόρασε το περασμένο καλοκαίρι αντί 9,5 εκατομμυρίων ευρώ! Πρόκειται για ένα hypercar εξαιρετικά σπάνιο, το ένα από τα μόλις δέκα που έχουν κυκλοφορήσει παγκοσμίως από την ιταλική εταιρεία και ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έκανε επίδειξη στην ισπανική πρωτεύουσα, κερδίζοντας αναπόφευκτα τα φλας των φωτογράφων και την προσοχή των περαστικών που τον «εντόπισαν».

Bugatti Centodieci: Το hypercar των 8 εκατ. ευρώ σε αεροδρόμιο στις Άλπεις (vid)

Το όνομά της σημαίνει «110» στα ιταλικά και παραπέμπει στην Bugatti EB110. Από το μοντέλο του 1991 δανείζεται και την μπλε απόχρωση της συγκεκριμένης Centodieci, ο ιδιοκτήτης της οποίας κατέχει επίσης μία EB110 GT στο ίδιο χρώμα. Η Centodieci εφοδιάζεται με τον 8λιτρο W16 κινητήρα, ο οποίος εμφανίζει μέγιστη ισχύ 1.600 ίππων στις 7.000 σ.α.λ. Τα πρώτα 100 χλμ/ώρα έρχονται από στάση σε μόλις 2,4 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη ταχύτητα αγγίζει τα 380 χλμ/ώρα!

🤑 Cristiano Ronaldo has bought a limited edition Bugatti Centodieci for €9.5M. 🚗



The car is so rare, there is only 10 in the whole world. pic.twitter.com/s0uInHwFe4