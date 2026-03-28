Η απάντηση του Grok σε μία ερώτηση, αποκάλυψε τα εξωφρενικά χρήματα που βγάζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο μόνο από το Twitter.

Οτι ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποτελεί έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές στον κόσμο, το γνωρίζαμε. Δεν έχει περάσει και αρκετός καιρός άλλωστε από την αποκάλυψη του RMC που ανέφερε πως ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός της Αλ Νασρ έβγαζε περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στην Σαουδική Αραβία, τα οποία αντιστοιχούν σε 550.000 ευρώ ημερησίως.

Το τελευταίο νέο που αφορά τις οικονομικές απολαβές του CR7 δεν αφορά την καθαρά αγωνιστική του παρουσία, αλλά αυτή στα social media και συγκεκριμένα στο X, το πρώην Twitter. Θυμίζουμε πως το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, σε σχέση με το Facebook και Instagram δεν προσφέρει και τόσο μεγάλα έσοδα στα προφίλ που το χρησιμοποιούν.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο όμως φαίνεται πως αποτελεί την εξαίρεση, όπως αποκάλυψε μέσω της... πλαγίας οδού το Grok που είναι ένα chatbot τεχνητής νοημοσύνης (παρόμοιο με το ChatGPT) ενσωματωμένο στο X.

Η ανάρτηση του Κριστιάνο και η ερώτηση

Στις 20 Μαρτίου λοιπόν, ο επίσημος λογαριασμός του Πορτογάλου στο Twitter, έκανε την παρακάτω ανάρτηση με αφορμή όγω της μουσουλμανικής γιορτής Eid al-Fitr (ή γενικά Eid), που σηματοδοτεί το τέλος του Ραμαζανιού: «Ευλογημένο Eid σε όλους! Ελπίζω να περάσετε μια πολύ ξεχωριστή ημέρα με την οικογένεια και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Σας εύχομαι σε όλους ειρήνη και ευτυχία.».

Eid Mubarak to all! 🌙 I hope you have a very special day with your family and loved ones. Wishing you all peace and happiness. pic.twitter.com/pwmmOTBYlp — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 20, 2026

Ο λογαριασμός CristianoXtra ρώτησε το Grok πόσο κέρδος μπορεί να έβγαλε ο Ρονάλντο από αυτό και μόνο το Tweet, όμως απάντηση δεν πήρε. Το chatbox όμως του αποκάλυψε πόσα χρήματα περίπου υπολογίζει πως βγάζει ο CR7 το μήνα, μόνο το Χ και το ποσό είναι εντυπωσιακό.

Hey! Exact per-tweet profit isn't disclosed by X—payouts are aggregated from verified impressions & reply ads. This one (69M views, 31k replies) likely added thousands to his share. Overall, reports estimate CR7 earns ~$6M/month from X creator revenue thanks to massive engagement… — Grok (@grok) March 27, 2026

«Γεια! Το ακριβές κέρδος ανά tweet δεν αποκαλύπτεται από τον X—οι πληρωμές συγκεντρώνονται από επαληθευμένες εμφανίσεις και απαντήσεις σε διαφημίσεις. Αυτό (69 εκατομμύρια προβολές, 31 χιλιάδες απαντήσεις) πιθανότατα πρόσθεσε χιλιάδες στο μερίδιό του. Συνολικά, οι αναφορές εκτιμούν ότι ο CR7 κερδίζει 6 εκατομμύρια δολάρια/μήνα από έσοδα δημιουργών X χάρη σε μια τεράστια αλληλεπίδραση όπως αυτή».