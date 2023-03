Η άρνηση της οικοδέσποινας Ινδονησίας να δεχθεί τη συμμετοχή του Ισραήλ στο Παγκόσμιο Κύπελλο Κ20 οδήγησε τη FIFA στο να της αφαιρέσει τη διοργάνωση, περίπου δύο μήνες πριν την προγραμματισμένη πρεμιέρα.

Χαμός στο Μουντιάλ Κ20, που έμεινε δίχως «στέγη» μόλις δύο περίπου μήνες πριν την προγραμματισμένη πρεμιέρα, στις 20 Μαΐου! Κι αυτό διότι η FIFA αποφάσισε να αφαιρέσει το δικαίωμα διοργάνωσης από την Ινδονησία, σε συνέχεια της άρνησης της οικοδέσποινας να φιλοξενήσει την ομάδα του Ισραήλ για θρησκευτικούς λόγους.

Πολλοί πολίτες του μουσουλμανικού κράτους αντιτάχθηκαν της συμμετοχής του Ισραήλ στο τουρνουά και πριν λίγες ημέρες υπήρξε οργανωμένη διαμαρτυρία στην Τζακάρτα όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί ποια χώρα θα αναλάβει τελικά τη διοργάνωση του τουρνουά και οι ημερομηνίες διεξαγωγής παραμένουν απαράλλαχτες (20/05-11/06).

Indonesia will no longer host the U20 World Cup, which kicks off next month.



FIFA decided to move the tournament after Bali's governor called for Israel to be banned. pic.twitter.com/37JvJyDxrm