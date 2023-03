Δασκάλα σε δημοτικό σχολείο της Αργεντινής έχει βρει τον τρόπο να σταματά τη φασαρία στην τάξη, απλά και μόνο... φοβερίζοντας τους μαθητές λέγοντάς τους πως όποιος μιλάει προτιμά τον Κιλιάν Μπαπέ από τον Λιονέλ Μέσι!

Μόνο και μόνο στην ιδέα της... προδοσίας προς τον Λιονέλ Μέσι, τα παιδιά στα σχολεία της Αργεντινής υπακούν αμέσως στη δασκάλα τους!

Η κατάκτηση του Μουντιάλ άλλαξε για τα καλά την καθημερινότητα και την ψυχολογία των ανθρώπων στη χώρα, χαρίζοντας στους εκπαιδευτικούς μια εγγυημένη τακτική για να επιβάλλουν την ησυχία στην τάξη τους.

Έτσι έκανε και μια δασκάλα μουσικής στους δικούς της μαθητές, η οποία σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok κατάφερε να σταματήσει αμέσως τη φασαρία με μία μόνο φράση:

«Όποιος μιλάει προτιμά τον Μπαπέ από τον Μέσι», φώναξε χαρακτηριστικά και είναι φοβερό ότι μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου δεν ακουγόταν... τσιμουδιά!

🎙️ "The person who keeps talking prefers Mbappé over Messi."



This Argentine teacher knows how to get the kids in her class to stop talking. 🤣🏆🇦🇷pic.twitter.com/DIfssfbtmZ