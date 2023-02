Αυτογκόλ με πλασέ για... Οσκαρ στην Ιαπωνία (vid)

Ο Τάκουα Βάρντα της Γιοκοχάμα έκανε... φανταστικό τελείωμα, αλλά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του.

Ασχημο παιχνίδι έπαιξε η μπάλα στον Τάκουα Βάρντα, στο πρόσφατο ματς της Γιοκοχάμα που αγωνίζεται με την Σόναν Μπελμάρ για το πρωτάθλημα της Ιαπωνίας. Στο 23' της αναμέτρησης ο 33χρονος ανασταλτικός μέσος θέλησε να απομακρύνει από την άμυνά του και να αλλάξει πλευρά αλλά με... εξαιρετικό φαλτσαριστό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, ενώ ο γκολκίπερ του ήταν εκτός θέσης.

Ετσι έκανε το 2-1 για τους γηπεδούχους, όμως τελικά το club του ισοφάρισε σε 2-2 και απέσπασε τον βαθμό.

