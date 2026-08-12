Μία πιθανή άφιξη του Ράσελ Γουέστμπρουκ στη EuroLeague θα έβαζε τον άλλοτε MVP του ΝΒΑ στην κορυφή μιας ξεχωριστής λίστας, όμως ακόμη και χωρίς εκείνον η διοργάνωση της νέας σεζόν συγκεντρώνει παίκτες με περισσότερα από 650 εκατομμύρια δολάρια συνολικών απολαβών στο ΝΒΑ.

Η EuroLeague ετοιμάζεται να υποδεχθεί για ακόμη μία σεζόν παίκτες με σημαντική διαδρομή στο ΝΒΑ και, κατ’ επέκταση, αρκετά... μηδενικά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς και αν τελικά ο Ράσελ Γουέστμπρουκ κάνει το μεγάλο βήμα, τότε η λίστα των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών που θα περάσουν στην δική μας όχθη του Ατλαντικού θα αποκτήσει έναν νέο και εντυπωσιακό πρώτο.

Ο 37χρονος άλλοτε MVP του ΝΒΑ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη, με τη Χάποελ Τελ Αβίβ να έχει ήδη ανοίξει κύκλο επαφών μαζί του. Σύμφωνα με το «The Athletic», υπάρχει αμοιβαίο ενδιαφέρον και οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει. Αν και εφόσον η συμφωνία επιτευχθεί, ο Γουέστμπρουκ δεν θα είναι απλώς ένας από τους μεγαλύτερους σταρ του ΝΒΑ που θα αγωνιστούν στη EuroLeague, αλλά θα είναι και ο παίκτης με τις υψηλότερες συνολικές απολαβές από συμβόλαια στην άλλη πλευρά στον «μαγικό» κόσμο του NBA.

Ο «Russ» έχει εισπράξει περίπου 350 εκατομμύρια δολάρια στην καριέρα του, με το μεγαλύτερο συμβόλαιο να έρχεται το 2021, όταν υπέγραψε με τους Λος Άντζελες Λέικερς συμφωνία ύψους περίπου 44 εκατομμυρίων δολαρίων για τη σεζόν. Μόνο στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, όπου πέρασε μία ολόκληρη δεκαετία, οι συνολικές απολαβές του έφτασαν περίπου τα 167 εκατομμύρια δολάρια. Αν ο Γουέστμπρουκ πει τελικά το «ναι», λοιπόν, θα πάρει την κορυφή μιας λίστας που ήδη περιλαμβάνει ονόματα με πολύ βαριά... πορτοφόλια.

1. Γιόνας Βαλαντσιούνας — 156,2 εκατ. δολάρια

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας είναι αυτή τη στιγμή ο πιο πλούσιος παίκτης από όσους αναμένεται να αγωνιστούν στη EuroLeague τη νέα σεζόν για λογαριασμό της Ζάλγκιρις. Ο Λιθουανός έχει συμπληρώσει 14 χρόνια στο ΝΒΑ, έχοντας περάσει από Ράπτορς, Γκρίζλις, Πέλικανς, Κινγκς, Γουίζαρντς και Νάγκετς. Το υψηλότερο ετήσιο συμβόλαιό του έφτασε τα 15,435 εκατ. δολάρια τη σεζόν 2023-24 με τη Νέα Ορλεάνη. Ωστόσο, τα περισσότερα χρήματα στην καριέρα του τα συγκέντρωσε στο Τορόντο. Στα επτά χρόνια που αγωνίστηκε στους Ράπτορς έβαλε στην άκρη περίπου 55,7 εκατ. δολάρια.

2. Εβάν Φουρνιέ — 145,5 εκατ. δολάρια

Ο Εβάν Φουρνιέ ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής. Ο Γάλλος γκαρντ του Ολυμπιακού έχει 12 χρόνια εμπειρίας στο ΝΒΑ, έχοντας φορέσει τις φανέλες των Νάγκετς, Μάτζικ, Σέλτικς, Νικς και Πίστονς. Στους Νικς υπέγραψε το μεγαλύτερο ετήσιο συμβόλαιο της καριέρας του, ύψους 18 εκατ. δολαρίων για τη σεζόν 2022-23. Ωστόσο, η πιο προσοδοφόρα περίοδος του ήταν η πενταετία στο Ορλάντο, όπου οι συνολικές απολαβές του έφτασαν περίπου τα 81 εκατ. δολάρια.

3. Πάτι Μιλς — 85,6 εκατ. δολάρια

Ο Πάτι Μιλς έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο ΝΒΑ, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Μπλέιζερς, Σπερς, Νετς, Χοκς, Χιτ, Σέλτικς και Τζαζ. Το υψηλότερο συμβόλαιο μιας σεζόν το πήρε στους Σπερς το 2020-21, όταν εισέπραξε περίπου 13,5 εκατ. δολάρια. Το Σαν Αντόνιο ήταν και ο πιο προσοδοφόρος σταθμός της καριέρας του, καθώς στα εννέα χρόνια του εκεί συγκέντρωσε περίπου 59,7 εκατ. δολάρια.

4. Ντάβις Μπέρτανς — 84,7 εκατ. δολάρια

Ο Ντάβις Μπέρτανς βρίσκεται επίσης πάνω από το φράγμα των 80 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο Λετονός φόργουορντ αγωνίστηκε σε Σπερς, Γουίζαρντς, Μάβερικς, Χόρνετς και Θάντερ. Το 2022 υπέγραψε με το Ντάλας συμβόλαιο περίπου 16 εκατ. δολαρίων, όμως τα μεγαλύτερα συνολικά έσοδα σε μία περίοδο τα είχε στην Ουάσινγκτον, όπου μέσα σε τρία χρόνια συγκέντρωσε περίπου 32 εκατ. δολάρια.

5. Ντάριο Σάριτς — 51 εκατ. δολάρια

Ο Ντάριο Σάριτς έχει συμπληρώσει μία μεγάλη διαδρομή στο ΝΒΑ, περνώντας από Σίξερς, Τίμπεργουλβς, Σανς, Θάντερ, Γουόριορς, Νάγκετς, Πίστονς και Κινγκς. Ο Κροάτης φόργουορντ είχε την πιο προσοδοφόρα περίοδο της καριέρας του στους Σανς, με τη σεζόν 2020-21 να ξεχωρίζει, αλλά και την τριετία του στην Αριζόνα να αποτελεί το καλύτερο οικονομικά κομμάτι της πορείας του.

6. Τόμας Σατοράνσκι — 45 εκατ. δολάρια

Ο Τσέχος γκαρντ έζησε αρκετά χρόνια στο ΝΒΑ, μετρώντας παρουσίες σε Γουίζαρντς, Μπουλς, Πέλικανς, Μπλέιζερς και Σπερς. Η πιο προσοδοφόρα σεζόν του ήταν το 2020-21, ενώ τα δύο χρόνια που πέρασε στους Μπουλς αποτέλεσαν συνολικά την καλύτερη οικονομική περίοδο της καριέρας του, με απολαβές περίπου 19 εκατ. δολαρίων.

7. Ντάνιελ Τάις — 40,8 εκατ. δολάρια

Ο Ντάνιελ Τάις έχει περάσει από αρκετές ομάδες του ΝΒΑ, μεταξύ των οποίων οι Σέλτικς, Μπουλς, Ρόκετς, Πέισερς, Κλίπερς, Πέλικανς και Θάντερ. Στην Ιντιάνα, τη σεζόν 2022, υπέγραψε συμβόλαιο περίπου 8,6 εκατ. δολαρίων, ενώ εκείνη ήταν και η πιο προσοδοφόρα περίοδος της καριέρας του, με συνολικές απολαβές περίπου 15,6 εκατ. δολαρίων.

8. Τάιλερ Χόρτον-Τάκερ — 35,5 εκατ. δολάρια

Μόλις έξι χρόνια χρειάστηκε ο Τάιλερ Χόρτον-Τάκερ για να συγκεντρώσει περίπου 35,5 εκατ. δολάρια στο ΝΒΑ. Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε σε Λέικερς, Τζαζ και Μπουλς, με το μεγαλύτερο συμβόλαιο μιας σεζόν να φτάνει τα 11 εκατ. δολάρια στη Γιούτα το 2023. Συνολικά, η διετία του στους Τζαζ ήταν η πιο προσοδοφόρα στην έως τώρα καριέρα του, με απολαβές περίπου 21,2 εκατ. δολαρίων.

9. Χουάντσο Ερνάνγκομεθ — 25 εκατ. δολάρια

Ο Χουάντσο Ερνάνγκομεθ επιστρέφει στη EuroLeague έχοντας προηγουμένως περάσει από αρκετές στάσεις στο ΝΒΑ: Νάγκετς, Τίμπεργουλβς, Σέλτικς, Σπερς, Τζαζ και Χοκς. Η πιο προσοδοφόρα σεζόν του ήρθε στη Μινεσότα το 2020, ενώ τα χρόνια του στο Ντένβερ αποτέλεσαν συνολικά μία από τις καλύτερες οικονομικές περιόδους της καριέρας του.

10. Φουρκάν Κορκμάζ — 21,5 εκατ. δολάρια

Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνει ο Φουρκάν Κορκμάζ, ο οποίος πέρασε το μεγαλύτερο κομμάτι της καριέρας του στους Σίξερς, ενώ αγωνίστηκε και στους Πέισερς. Το μεγαλύτερο συμβόλαιο της καριέρας του ήρθε τη σεζόν 2022-23, όταν έλαβε περίπου 5 εκατ. δολάρια. Συνολικά, στα πέντε χρόνια που αγωνίστηκε στη Φιλαδέλφεια, οι απολαβές του έφτασαν περίπου τα 19,4 εκατ. δολάρια.

# Παίκτης Συνολικές απολαβές NBA 1 Γιόνας Βαλαντσιούνας 156,2 εκατ. $ 2 Εβάν Φουρνιέ 145,5 εκατ. $ 3 Πάτι Μιλς 85,6 εκατ. $ 4 Ντάβις Μπέρτανς 84,7 εκατ. $ 5 Ντάριο Σάριτς 51 εκατ. $ 6 Τόμας Σατοράνσκι 45 εκατ. $ 7 Ντάνιελ Τάις 40,8 εκατ. $ 8 Τάιλερ Χόρτον-Τάκερ 35,5 εκατ. $ 9 Χουάντσο Ερνάνγκομεθ 25 εκατ. $ 10 Φουρκάν Κορκμάζ 21,5 εκατ. $

Ποιοι έμειναν εκτός δεκάδας

Η λίστα έχει αρκετά ακόμα ενδιαφέροντα ονόματα που δεν κατάφεραν να μπουν στην πρώτη δεκάδα. Ο Κρις Ντουάρτε έχει απολαβές 17,8 εκατ. δολαρίων, ο Βασίλιε Μίτσιτς και ο Γκερσόν Γιαμπουσέλε από 16,1 εκατ., ο Τσίμα Οκέκε 15,5 εκατ., ενώ ο Κέντρικ Ναν έχει συγκεντρώσει 13,2 εκατ. δολάρια από την παρουσία του στο ΝΒΑ.

Έτσι δημιουργείται μία εντυπωσιακή εικόνα. Αν ο Γουέστμπρουκ περάσει τελικά στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, θα βρεθεί στην κορυφή με τεράστια διαφορά. Αν όμως η μεταγραφή του στη Χάποελ Τελ Αβίβ δεν προχωρήσει, τότε Βαλαντσιούνας και Φουρνιέ είναι εκείνοι που ξεχωρίζουν με απόσταση από τους υπόλοιπους, έχοντας αμφότεροι ξεπεράσει τα 140 εκατ. δολάρια σε απολαβές από συμβόλαια στο ΝΒΑ.