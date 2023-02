O πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας Αλ Γουαλίντ Μπιν Ταλάλ θα δώσει πριμ ενός εκατομμυρίου ριάλ ήτοι 249.065 ευρώ σε κάθε παίκτη της Αλ Χιλάλ για τη νίκη - πρόκιση επί της Φλαμένγκο.

Η Αλ Χιλάλ με μεγάλους πρωταγωνιστές τους Σαλέμ Αλ Νταουσαρί (δύο γκολ – μια ασίστ) και Λουτσιάνο Βιέτο (ένα γκολ – δύο κερδισμένα πέναλτι) νίκησε την πρωταθλήτρια Νότιας Αμερικής Φλαμένγκο με 3-2 και έγινε η πρώτη ομάδα της Σαουδικής Αραβίας που θα αγωνιστεί στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Οι Σαουδάραβες θα διεκδικήσουν το πρώτο παγκόσμιο στέμμα της ιστορίας τους, απέναντι στη νικήτρια του δεύτερου ημιτελικού μεταξύ της Ρεάλ Μαδρίτης και της Αλ Αχλί.

O πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας Αλ Γουαλίντ Μπιν Ταλάλ αντάμειψε πλουσιοπάροχα τους ποδοσφαιριστές της Αλ Χιλάλ, καθώς τους έδωσε μπόνους ύψους ενός εκατομμυρίου ριάλ ήτοι 249.065 ευρώ στοκ καθένα. Άραγε πόσο... βαθιά θα μπει το χέρι στην τσέπη αν οι Σαουδάραβες σηκώσουν το τρόπαιο;

