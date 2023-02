Ηλικιωμένος οπαδός της Ρέιντζερς με άνοια θυμάται την ομάδα του 1940! (vid)

Ηλικιωμένος υποστηρικτής της Ρέιντζερς με αγγειακή άνοια θυμάται την ενδεκάδα των Σκωτσέζων στα μέσα της δεκαετίας του 1940 που ήταν επίσης γνωστή ως το Σιδηρούν Παραπέτασμα.

Ένας ηλικιωμένος φίλαθλος της Ρέιντζερς που πάσχει από αγγειακή άνοια -τη 2η συχνότερη μορφή άνοιας μετά τη νόσο Αλτσχάιμερ- αποδεικνύει με την αντίδρασή του ότι το ποδόσφαιρο είναι πολλά περισσότερα από ένα άθλημα. Πιο συγκεκριμένα, ένας Σκωτσέζος δημοσιογράφος ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ένα βίντεο με τον παππού του, που όπως εξομολογείται πάσχει από άνοια, μια νόσο που τον κάνει να αισθάνεται πως τον χάνει μπροστά στα μάτια του. Όλα όμως άλλαξαν όταν παρακολούθησε το παιχνίδι της Ρέιντζερς με την Χαρτς (3-0) και τότε κατάφερε να ανασύρει από τη μνήμη του την ενδεκάδα της δεκαετίας του 1940 -γνωστή και ως Σιδηρούν Παραπέτασμα-.

Στο tweet του αναφέρει: «Η αγγειακή άνοια σημαίνει ότι μερικές φορές μια επίσκεψη τελειώνει με το να φεύγεις αποθαρρυμένος, καθώς νιώθεις ότι χάνεις τον παππού σου μπροστά στα μάτια σου. Τότε βλέπει τη νίκη των Ρέιντζερς με 3-0, απαγγέλλει την ομάδα του Σιδηρού Παραπετάσματος από τη δεκαετία του 1940 και ξεχειλίζει από ζωή. Το ποδόσφαιρο είναι ένα καταπληκτικό ναρκωτικό».

Δείτε το βίντεο:

Vascular dementia means that sometimes a visit ends with you leaving demoralised as you feel you’re losing your granda in front of your eyes.



Then he watches Rangers win 3-0, recites the Iron Curtain team from the 1940’s & he’s brimming with life.



Football is an amazing drug 💙 pic.twitter.com/7tUF50Qn5T