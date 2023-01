Σύμφωνα με τους Times στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων θα εφαρμοστεί δοκιμαστικά η επεξήγηση των διαιτητών για την αιτία παρέμβασης του VAR. Απορρίφθηκαν οι προτάσεις για προσωρινές αλλαγές λόγω διάσεισης και για χρονομέτρηση τύπου... μπάσκετ.

Πραγματοποιήθηκε στο «Γουέμπλεϊ» το ετήσιο business meeting του Διεθνούς Συμβουλίου Ποδοσφαίρου (IFAB). Η πρόταση της Premier League και του MLS για προσωρινές αλλαγές λόγω διάσεισης σε στυλ... ράγκμπι έπεσε στο κενό και θα συνεχιστούν οι δοκιμές με μόνιμες αλλαγές παικτών, όμως υπάρχει μια τροποποίηση που πήρε το «πράσινο φως».

Σύμφωνα με τους Times αρχής γενομένης από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων του Μαρόκου (1 - 11/2) οι διαιτητές θα εξηγούν μέσω μικροφώνου το λόγο παρέμβασης του VAR. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο αυτό το μέτρο να ληφθεί και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών. Φυσικά αυτή θα είναι μια δοκιμαστική φάση και εν συνεχεία θα κριθεί αν θα μονιμοποιηθεί.

Τέλος όσον αφορά το θέμα της χρονομέτρησης των αγώνων η πρόταση να «παγώνει» το ρολόι δεν ευδοκίμησε και αντ' αυτού θα συνεχιστεί η «τακτική» που ακολούθησαν οι διαιτητές στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, η οποία είχε ως συνέπεια να υπάρχουν αγώνες με διψήφιες καθυστερήσεις σε κάθε ημίχρονο

