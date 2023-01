Την Τετάρτη (18/1) θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του IFAB στο «Γουέμπλεϊ», στην οποία θα συζητηθεί το ενδεχόμενο της αλλαγής στον τρόπο χρονομέτρησης των αγώνων.

Στο Λονδίνο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (18/1) το ετήσιο business meeting του Διεθνούς Συμβουλίου Ποδοσφαίρου (IFAB). Στο «Γουέμπλεϊ» θα γίνει ο απολογισμός των αλλαγών στους κανονισμούς που τέθηκαν σε ισχύ το καλοκαίρι, θα γίνουν διευκρινήσεις αναφορικά με το οφσάιντ και ορισμένους νέους κανονισμούς, ενώ θα συζητηθούν και νέες προτάσεις.

Σύμφωνα με τους Times στο «τραπέζι» βρίσκεται το θέμα της μείωσης της καθυστέρησης των αγώνων. Μια επιλογή είναι το πλάνο... Κατάρ, με συνέπεια να υπάρχουν αγώνες με διψήφιες καθυστερήσεις σε κάθε ημίχρονο, ενώ υπάρχει και η... ριζοσπαστική πρόταση να σταματάει το χρονόμετρο και να αρχίζει πάλι όταν διακόπτεται για συγκεκριμένους λόγους η ροή του παιχνιδιού. Στη συνάντηση της Τετάρτης θα εξεταστεί το θέμα και ανάλογα με τις εισηγήσεις θα εξεταστεί εκ νέου στην 137η ετήσια γενική συνέλευση.

«Δεν λέω ότι το ρολόι πρέπει να σταματά κάθε φορά που η μπάλα βγαίνει έξω, αλλά για τα συμβάντα που προκαλούν τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις: πανηγυρισμούς, αλλαγές, πέναλτι, τραυματισμούς και VAR», ανέφερε στους Times ο πρώην αντιπρόεδρος της Άρσεναλ, εκπρόσωπος της FA και της Premier League, Ντέιβιντ Ντιν.

