Θα γίνει των... ντέρμπι!

Μεγάλα ντέρμπι στην Ευρώπη και τα κορυφαία στοιχεία και στατιστικά πριν την αγωνιστική στα κορυφαία πρωταθλήματα είναι εδώ!

Η κορυφαία βόλτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο!

Η Γιουβέντους και οι πρωτοπόροι

Τα μεγάλα ντέρμπι της αγωνιστικής ξεκινούν από την Παρασκευή, με τη Νάπολι να υποδέχεται τη Γιουβέντους για τη Serie A. Οι γηπεδούχοι έχουν κερδίσει και τα 3 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια στο Diego Maradona και μόνο μία φορά στην ιστορία τους αυτό το σερί έφτασε στις 4 νίκες, το 2011. Θα το πετύχουν οι Partenopei; Στο 1.95 ο άσος.

5 - #Juventus have won 5 Serie A matches 1-0 in the current campaign, more than any other Big-5 European Leagues team in 2022/23 season. Essential. pic.twitter.com/m20pTGRiJE — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 8, 2023

Η Γιουβέντους, πάντως, δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος, καθώς βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Το νικηφόρο σερί της έχει φτάσει στα 8 παιχνίδια στη Serie A, χωρίς να δεχθεί ούτε ένα γκολ! Τα πράγματα είναι εξίσου καλά, όταν οι «μπιανκονέρι» καλούνται να αντιμετωπίσουν τον πρωτοπόρο, καθώς δεν έχουν ηττηθεί σε καμία από τις 8 τέτοιες τελευταίες περιπτώσεις.

Συν ότι στις 4 προηγούμενες περιπτώσεις, που αντιμετώπισαν τη Νάπολι, βρισκόμενοι 7+ βαθμούς πίσω στη βαθμολογία, δεν ηττήθηκαν ούτε μία φορά… Κρατάμε, επίσης, το δεδομένο ότι στα 6 τελευταία ματς κορυφής ανάμεσα στον 1ο και στον 2ο στη Serie A, δεν κέρδισε ο γηπεδούχος. Στο 3.90 προσφέρεται το διπλό και στο 1.82 η διπλή ευκαιρία Χ2.

Serie A σε ζωντανή μετάδοση*

Γιουνάιτεντ, η πιο φορμαρισμένη

Το Σάββατο ξεκινάει με μεγάλο ντέρμπι, καθώς η Γιουνάιτεντ υποδέχεται τη Σίτι. Οι citizens θα επιχειρήσουν να κερδίσουν δύο φορές τους «κόκκινους διάβολους» στην ίδια σεζόν για 6η φορά, κάτι που δεν έχουν πετύχει ποτέ στην ιστορία τους σε οποιονδήποτε αντίπαλο (σε 5 σεζόν έχουν κερδίσει δύο φορές τη Λίβερπουλ). Θα τα καταφέρουν; Στο 1.78 προσφέρεται το διπλό.

Οι γηπεδούχοι, όμως, βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Το νικηφόρο σερί σε όλες τις διοργανώσεις έχει φτάσει στα 8 παιχνίδια και αποτελεί την κορυφαία τους επίδοση από τον Ιανουάριο του 2019, ενώ εντός έδρας στην Premier League έχουν πάρει τους 19 από τους 21 διαθέσιμους βαθμούς στις 7 πιο πρόσφατες αγωνιστικές, επίδοση που είναι η κορυφαία από τον Νοέμβριο του 2017 (τότε είχε κάνει το 7 στα 7)!

Τα καλά νέα δεν σταματούν εκεί για τη Γιουνάιτεντ, που από τότε που κέρδισε τη Λίβερπουλ στις 22 Αυγούστου, έχει πάρει τους περισσότερους βαθμούς στην κατηγορία (35), κερδίζοντας τα 11 από τα 15 ματς σε αυτό το σερί. Αυτές οι επιδόσεις έφεραν και ρεκόρ για τον Τεν Χαγκ, ο οποίος έφτασε τις 20 νίκες (σε 27 παιχνίδια), νωρίτερα από κάθε άλλον προπονητή στην ιστορία του συλλόγου! Τώρα, ο Ολλανδός θέλει να αποφύγει να γίνει ο πρώτος τεχνικός της Γιουνάιτεντ, που χάνει και τα 2 παιχνίδια από τη Σίτι στην ίδια σεζόν μετά τον Μόις το 2013-14. Την ίδια στιγμή, ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν έχει κερδίσει ποτέ στην καριέρα του στην Αγγλία τη Γιουνάιτεντ δύο φορές στην ίδια σεζόν, απέναντι στον ίδιο προπονητή. Θα τα καταφέρει ο Τεν Χαγκ; Στο 4.20 βρίσκουμε τον άσο.

20 - Erik ten Hag has won 20 of his first 27 games in charge of Man Utd, the fewest games taken to reach 20 competitive wins by any manager in the club's history. Dreams. pic.twitter.com/Txlbqh6fz7 — OptaJoe (@OptaJoe) January 11, 2023

Τα μεσημεριανά φετινά παιχνίδια στην Premier League φέρνουν εκπλήξεις. Μία από αυτές ήταν και η νίκη της Μπρέντφορντ επί της Μάντσεστερ Σίτι με 2-1. Θα δούμε ακόμη ένα αρνητικό αποτέλεσμα για τους «πολίτες»; Στο 2.00 η διπλή ευκαιρία 1Χ. Τώρα, το ντέρμπι έρχεται πολύ νωρίς στο νέο έτος, κάτι που έχει να συμβεί από το 2006. Τότε, η Σίτι είχε αναδειχθεί νικήτρια με 3-1 στο Etihad. Τώρα;

Τα γκολ πέφτουν βροχή στα τελευταία ντέρμπι του Μάντσεστερ, με τη Γιουνάιτεντ να δέχεται 12 στα 3 πιο πρόσφατα για την Premier League. Στον πρώτο γύρο είχε ηττηθεί με το εντυπωσιακό 6-3, κάτι που δίνει τη δυνατότητα στη Σίτι να γράψει ιστορία. Το ρεκόρ τερμάτων σε μία σεζόν για τους citizens κόντρα στη μισητή τους αντίπαλο είναι 8 από το 1955 (3-2 εντός, 5-0 εκτός). Θα το σπάσουν φέτος; Σε απόδοση 1.63 το over.

Κορυφαία Priceboosts στην Premier League

Ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Σίτι φέτος δεν είναι άλλος από τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Ο Νορβηγός επιθετικός είχε κάνει χατ τρικ στο παιχνίδι του πρώτου γύρου και τώρα έχει τη δυνατότητα να γίνει ο πρώτος παίκτης μετά τον Σέρχιο Αγουέρο, που σκοράρει και στα δύο ντέρμπι την ίδια σεζόν. Ενισχυμένη απόδοση 2.30 να σκοράρει ο Χάαλαντ και να κερδίσει η Σίτι. Κανένας παίκτης των «πολιτών», μάλιστα, δεν έχει καταφέρει να πετύχει 2+ γκολ σε ανάλογη περίπτωση. Στο 4.00 βρίσκουμε την απόδοση να σκοράρει τουλάχιστον δύο φορές ο Χάαλαντ.

20 - Arsenal have won 20 games in all competitions this season, hitting that total in just 25 games, the fewest games they've needed to reach 20 wins in any season in their history. Juggernaut. pic.twitter.com/Kb2vR8brc9 — OptaJoe (@OptaJoe) January 10, 2023

Οι «κανονιέρηδες», πάντως, μπορούν να αισιοδοξούν, καθώς έχουν κερδίσει και τα 6 τελευταία λονδρέζικα ντέρμπι (συνολικά, όχι μόνο με την Τότεναμ), κρατώντας το μηδέν και στις 3 εξόδους τους σε αυτό το σερί. Η τελευταία φορά που έφτασαν τις 7 διαδοχικές νίκες ήταν το 2008. Θα το πετύχουν ξανά; Στο 2.10 βρίσκουμε το διπλό. Αν τα καταφέρουν, μάλιστα, θα είναι η πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2013-14, που κερδίζουν και τα 2 ματς με την Τότεναμ.

Οι Spurs τα πηγαίνουν καλά επιθετικά στα ντέρμπι με την Άρσεναλ, καθώς κόλλησαν στο μηδέν μόνο μία φορά στα 17 τελευταία μεταξύ τους ματς για την Premier League (ήττα με 2-0 τον Νοιέμβριο του 2017). Στο 1.63 η απόδοση για το g/g. Μιας και αναφέραμε τα γκολ, αξίζει να σημειωθεί ότι η Τότεναμ έχει πετύχει τα περισσότερα τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο των αγώνων της στην κατηγορία (27), ένα ποσοστό που αντιπροσωπεύει το 73% των συνολικών της γκολ! Την ίδια στιγμή, η Άρσεναλ βρίσκεται στη 2η θέση της λίστας, με τις ομάδες που έχουν δεχθεί τα περισσότερα γκολ (10) στο ίδιο διάστημα (πίσω μόνο από τη Νιουκάστλ). Στο 3.30 να κερδίσει η Τότεναμ το 2ο ημίχρονο και στο 2.60 να πετύχει η Τότεναμ περισσότερα γκολ στο 2ο ημίχρονο σε σχέση με το 1ο.

1 - Spurs have failed to score a goal in 12 of their last 13 first halves across all competitions, with the only exception being against Leeds in November. Sluggish. pic.twitter.com/6EYGDG4CnS — OptaJoe (@OptaJoe) January 7, 2023

Τέλος, ο Χάρι Κέιν είναι ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των ντέρμπι, έχοντας πετύχει 14 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις. Δεν έχει βρει δίχτυα, μάλιστα, μόνο σε ένα ματς κόντρα στην Άρσεναλ (τον Ιούλιο του 2020), σκοράροντας 9 τέρματα σε 8 αναμετρήσεις στην Premier League με τη φανέλα της Τότεναμ. Στο 2.375 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή ο Κέιν.

Ενισχυμένο παρολί στην Premier League

Ο… παράγοντας Βαλβέρδε

Η Σοσιεδάδ δεν έχει χάσει κανένα από τα 5 πιο πρόσφατα εντός έδρας ντέρμπι κόντρα στην Μπιλμπάο στη LaLiga, όλα με τον Αλγκουαθίλ στον πάγκο. Η τελευταία τους ήττα στο Σαν Σεμπαστιάν είχε σημειωθεί τον Μάρτιο του 2017, με τον άσο να προσφέρεται στο 2.40.

Αυτή τη φορά, όμως, η Αθλέτικ θα έχει στον πάγκο της τον Ερνέστο Βαλβέρδε, ο οποίος έχει κερδίσει και τα δύο τελευταία βάσκικα ντέρμπι. Τώρα, θα προσπαθήσει να γίνει ο πρώτος προπονητής μετά τον Τζον Τόσακ το 1991, που φτάνει σε 3 συνεχόμενες νίκες. Θα τα καταφέρει; Στο 3.00 το διπλό.

Επίσης, ο έμπειρος τεχνικός παραμένει ο τελευταίος που οδήγησε την Μπιλμπάο σε διαδοχικές νίκες στο ντέρμπι το 2017. Στο τελευταίο μεταξύ τους παιχνίδια, τον Φεβρουάριο του 2022, η Αθλέτικ είχε θριαμβεύσει με 4-0. Τώρα, η ομάδα του Βαλβέρδε τρέχει αήττητο σερί 3 αγώνων στο πρωτάθλημα, κρατώντας το μηδέν σε κάθε έναν από αυτούς, σερί που είναι το κορυφαίο της από το 2015, όταν και πάλι ο ίδιος καθόταν στον πάγκο! Σε απόδοση 4.50 η νίκη της Μπιλμπάο με 0 παθητικό.

Αμέτρητα ειδικά στοιχήματα στη LaLiga

* Στα παιχνίδια της Άστον Βίλα φέτος στην Premier League έχουν σημειωθεί φέτος 13 γκολ στα 15 πρώτα λεπτά, επίδοση που είναι η κορυφαία στην κατηγορία! Και στα 5 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της, μάλιστα, έχουμε δει γκολ σε αυτό το διάστημα. Σε απόδοση 3.10 να βρει οποιαδήποτε ομάδα δίχτυα στο διάστημα 0-15’ στο ματς με τη Λιντς.

* Αήττητο σερί 10 αγώνων στην έδρα της Μπράιτον τρέχει η Λίβερπουλ, κερδίζοντας στις 4 από τις 5 προηγούμενες επισκέψεις της στο Amex Stadium στην Premier League. Θα συνεχίσουν το εξαιρετικό σερί οι Reds; Στο 2.05 το διπλό.

* Τις 10 συνεχόμενες νίκες επί της Κρίσταλ Πάλας έχει φτάσει στην Premier League η Τσέλσι. Μόνο κόντρα στη Γουέστ Μπρομ έχει να δείξει καλύτερο σερί στην ιστορία της (12 νίκες). Θα πλησιάσει στο ρεκόρ της; Στο 1.63 ο άσος.

* Κανένα από τα 17 τελευταία της ματς για το πρωτάθλημα στην έδρα της Έβερτον δεν έχει κερδίσει η Σαουθάμπτον, με την πιο πρόσφατη νίκη της να σημειώνεται το 1997. Θα συνεχιστεί η καλή παράδοση για τους γηπεδούχους; Στο 2.20 βρίσκουμε τον άσο.

* Η Λέστερ έχει χάσει και τα 2 προηγούμενα παιχνίδια κόντρα σε ομάδες, που μόλις προβιβάστηκαν στην Premier League (από Μπόρνμουθ και Φούλαμ). Η τελευταία φορά που έχασε 3 διαδοχικά τέτοια παιχνίδια ήταν τον Αύγουστο του 2001. Θα το εκμεταλλευτεί η Φόρεστ, για να πάρει θετικό αποτέλεσμα; Στο 2.70 ο άσος.

* Το αήττητο σερί της Νιουκάστλ έχει φτάσει στα 13 παιχνίδια στο πρωτάθλημα και είναι το κορυφαίο της από το 2011 (είχε τελειώσει στα 14). Θα το διευρύνει με αντίπαλο τη Φούλαμ; Ο άσος προσφέρεται στο 1.53.

* Εντυπωσιακό είναι το αήττητο σερί της Ίντερ κόντρα στη Βερόνα και έχει φτάσει στα 22 παιχνίδια με 18 νίκες. Οι «νερατζούρι», μάλιστα, έχουν σκοράρει 2.3 γκολ κατά μέσο όρο ανά ματς σε αυτό το σερί, ενώ συνολικά φέτος είναι η ομάδα που έχει πετύχει τα περισσότερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο των αγώνων της φέτος στη Serie A. Κρατάμε, επίσης, το δεδομένο ότι ο Τζέκο έχει βρει δίχτυα και στα 4 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια του με αντίπαλο τη Βερόνα. Μπορούμε να συνδυάσουμε όλες αυτές τις επιλογές στο ανανεωμένο Build A Bet. Παίρνουμε, λοιπό, απόδοση 3.30 με τον εξής συνδυασμό: Νίκη Ίντερ από το 1ο ημίχρονο, over 2,5 γκολ & Τζέκο γκολ οποιαδήποτε στιγμή.

* Μόλις 2 ήττες έχει υποστεί η Μίλαν στα 32 προηγούμενα παιχνίδια της με αντίπαλο τη Λέτσε (το 1997 και το 2006) στη Serie A. Το αήττητο σερί των «ροσονέρι» στο ζευγάρι έχει φτάσει στα 8 παιχνίδια, σκοράροντας συνολικά 20 τέρματα. Στο 2.50 η νίκη της Μίλαν σε συνδυασμό με over 2,5 γκολ στο ματς.

* Εξαιρετική παράδοση έχει δημιουργήσει η Ρόμα τα τελευταία χρόνια με αντίπαλο τη Φιορεντίνα στο Olimpico, κερδίζοντας τα 8 από τα 10 πιο πρόσφατα και χάνοντας μόνο ένα από αυτά. Σε αυτό το σερί, μάλιστα, οι γηπεδούχοι έχουν σκοράρει 25 γκολ. Στο 3.25 η απόδοση στον άσο σε συνδυασμό με over 2,5.

* Ντέρμπι έχουμε αυτή την αγωνιστική και στο Βέλγιο, όπου η Μπριζ υποδέχεται την Άντερλεχτ. Οι γηπεδούχοι έχουν χάσει μόλις 1 από τα 15 τελευταία εντός έδρας ντέρμπι στο πρωτάθλημα, με τον άσο να προσφέρεται στο 1.98.

* Η Ατλέτικο έχει κερδίσει και τα 2 τελευταία ματς κόντρα στην Αλμερία, χωρίς να δεχθεί ούτε ένα γκολ. Θα συνεχιστεί το εξαιρετικό σερί για τους «ροχιμπλάνκος»; Στο 2.80 να κερδίσει η Ατλέτικο με 0 παθητικό.

* Και στα 12 τελευταία παιχνίδια της με τη Θέλτα έχει βρει δίχτυα η Βιγιαρεάλ για το πρωτάθλημα, σκοράροντας συνολικά 25 τέρματα, επίδοση που είναι η κορυφαία της κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Στο 1.98 βρίσκουμε το over.

* Και τα 5 τελευταία ματς ανάμεσα σε Ουντινέζε και Μπολόνια στο πρωτάθλημα έληξαν ισόπαλα. Μόνο μία φορά στην ιστορία τους οι γηπεδούχοι είχαν μεγαλύτερο σερί ισοπαλιών (6 κόντρα στη Νάπολι το 1961), ενώ το ίδιο ισχύει και για τους φιλοξενούμενους (6 κόντρα στη Σαμπντόρια το 1970). Δεν θα αναδειχθεί ούτε αυτή τη φορά νικητής; Στο 3.40 η ισοπαλία.

* Και τα 5 τελευταία γκολ στα παιχνίδια της Χιρόνα με τη Σεβίλλη στη LaLiga έχουν έρθει στο δεύτερο ημίχρονο (τα 3 από αυτά στο διάστημα 60-70’). Σε απόδοση 2.45 να σημειωθούν περισσότερα γκολ στο 2ο ημίχρονο και αυτή τη φορά.

* Κανένα από τα 7 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια με αντίπαλο την Εσπανιόλ δεν έχει χάσει η Χετάφε στο πρωτάθλημα. Η πιο πρόσφατη νίκη των φιλοξενούμενων είχε έρθει τον Απρίλιο του 2013 (0-2). Θα συνεχίσουν το σερί τους οι γηπεδούχοι; Στο 2.50 ο άσος.

* Χωρίς γκολ έχει μείνει η Κρεμονέζε στα 4 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της στη Serie A και ποτέ στην ιστορία της αυτό το σερί δεν έφτασε στα 5. Στο 1.90 η απόδοση για το n/g στο ματς με τη Μόντζα.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 1114 | Υπεύθυνο Παιχνίδι | *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις