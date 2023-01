Αλ Νασρ: «Το συμβόλαιο του Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει σχέση με καμία προσφορά για την διοργάνωση του Μουντιάλ»

Η Αλ Νασρ με ανάρτησή της στα social media ξεκαθάρισε πως η μεταγραφή του Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έχει σχέση με την προσφορά της χώρας για το Μουντιάλ.

Η αραβική ομάδα αισθάνθηκε την ανάγκη να διαψεύσει τις διάφορες φήμες που κυκλοφορούσαν και συνέδεαν την υποτιθέμενη υποψηφιότητα της Σαουδικής Αραβίας με την Αίγυπτο και την Ελλάδα για την διοργάνωση του Μουντιάλ του 2030 με την μεταγραφή του Πορτογάλου σούπερ σταρ.

Η Αλ Νασρ τόνισε πως η υπογραφή συμβολαίου συνεργασίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο δεν περιέχει καμία δέσμευση σχετικά με προσφορές για την διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πως εκείνος είναι συγκεντρωμένος στην Αλ Νασρ και στο να δουλέψει με τους συμπαίκτες του για να φέρει επιτυχίες στην ομάδα.

«Η Αλ Νασρ θα ήθελε να ξεκαθαρίσει πως σε αντίθεση με αναφορές στον Τύπο, το συμβόλαιο του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Αλ Νασρ δεν συμπεριλαμβάνει δεσμεύσεις για καμία υποψηφιότητα για την διοργάνωση του Μουντιάλ. Το μόνο που έχει στο μυαλό του είναι η Αλ Νασρ και το να δουλέψει με τους συμπαίκτες του για να βοηθήσει το κλαμπ να φτάσει σε επιτυχίες».

Al Nassr FC would like to clarify that contrary to news reports, Cristiano Ronaldo's contract with Al Nassr does not entail commitments to any World Cup bids.



His main focus is on Al Nassr and to work with his teammates to help the club achieve success.