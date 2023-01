Με ένα τρομερά σκληρό μαρκάρισμα ο Ερίκ Μπαϊγί τραυμάτισε σοβαρά αντίπαλό του, στο Ιέρ - Μαρσέιγ και τον ανάγκασε να μεταβεί στο νοσοκομείο.

Σκληρές εικόνες από το Ιέρ - Μαρσέιγ για το Κύπελλο Γαλλίας, εκεί που ο Ερίκ Μπαϊγί προσπάθησε να «τσιμπήσει» την μπάλα, αλλά χτύπησε δυνατά τον Μούσα Εντιαγέ με τις τάπες στο στήθος, τραυματίζοντάς τον αρκετά σοβαρά. Μάλιστα, ο παίκτης των γηπεδούχων χρειάστηκε να φύγει με ασθενοφόρο από το γήπεδο, προκειμένου να μεταβεί στο κοντινότετο νοσοκομείο και να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις. Φυσικά, ο Ιβοριανός στόπερ αντίκρισε την κόκκινη κάρτα για το συγκεκριμένο μαρκάρισμα.

“Right lads. I know it’s only Hyères. Fourth division, but they’ll be up for this. Let’s not be on the receiving end of an upset. Keep it tight for the first twenty.”



Eric Bailly fifteen minutes in:



