Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εκτός από ήπειρο, άλλαξε και ατζέντη. Ο Ζόρζε Μέντες αποτελεί παρελθόν και ο νέος εκπρόσωπος του CR7 σύμφωνα με το «Athletic» είναι ο φίλος και προσωπικός του μάνατζερ, Ρικάρντο Ρετζούφε, με το deal της Αλ Νασρ να του αποφέρει 30 εκατομμύρια ευρώ!

Σε όλη τη διάρκεια της μυθικής καριέρας του, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε σταθερά για συνοδοιπόρο τον Ζόρζε Μέντες. Ο Νο1 ατζέντης στον πλανήτη εκπροσωπούσε τον CR7 την τελευταία 20ετία, από τα χρόνια στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας μέχρι και τη μεγάλη επιστροφή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και χρωστάει εν μέρει την απογείωσή του στον κορυφαίο πελάτη του.

Η σχέση τους, όμως, φάνηκε το τελευταίο διάστημα πως βρίσκεται σε κρίση. Οι άκαρπες προσπάθειες του Μέντες να του βρει ομάδα από το κορυφαίο επίπεδο στην Ευρώπη ώθησαν τον 37χρονο σούπερ σταρ να δράσει ανεξάρτητα και να κυνηγήσει το ακριβότερο συμβόλαιο που έχει δοθεί ποτέ σε αθλητή, στη Σαουδική Αραβία και την Αλ Νασρ. Κι όπως αποκαλύπτει το «Athletic», το τέλος της συνεργασίας τους είναι οριστικό, αφού ο Κριστιάνο έχει βρει ήδη τον διάδοχο του ιδρυτή του Gestifute, δίχως να χρειαστεί να ψάξει πολύ.

Ο λόγος για τον Ρικάρντο Ρετζούφε. Έναν φίλο του Ρονάλντο από τα παλιά, συγκεκριμένα από τα χρόνια που ο τελευταίος αγωνιζόταν με τις μικρές εθνικές της Πορτογαλίας και ο Ρετζούφε δούλευε στη Nike που ήταν χορηγός των Ιβήρων.

Ο 43χρονος, πλέον, Ρετζούφε, αποτελεί έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες και ανθρώπους του περιβάλλοντας του Κριστιάνο τα τελευταία χρόνια, όντας ο προσωπικός του μάνατζερ στον τομέα των διαφημιστικών deals από το 2018. Τομέας ο οποίος αποφέρει το μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας των ετήσιων εσόδων του.

🇵🇹 Relationship began when Regufe was 21 working at Nike & Ronaldo was 16

🇵🇹 Regufe has positive reputation in the industry. #MUFC often went via him

🇵🇹 He was unable to convince Ronaldo not to reveal so much in Piers Morgan interview@lauriewhitwell



➡️ https://t.co/2eX2YAB5Pd pic.twitter.com/oiKc80uqBd