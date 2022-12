Σύμφωνα με την ισπανική «Marca» Ζόρζε Μέντες δεν ενεπλάκη στη μεταγραφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Αλ Νασρ, καθώς στις σχέσεις του Πορτογάλου επιθετικού με τον επί σειρά ετών ατζέντη του φαίνεται πως επήλθε ρήξη.

Ο Πορτογάλος σταρ Κριστιάνο Ρονάλντο υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας ύψους 200 εκατομμυρίων λιρών ετησίως για να αγωνιστεί στη Μέση Ανατολή μετη φανέλα της Αλ Νασρ. Τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο ενδιαφερόμενων πλευρών διεξήγαγε ο προσωπικός μάνατζερ του Ρονάλντο, Ρίκι Ρεγκούφε, και όχι ο μακροχρόνιος ατζέντης του, Ζόρζε Μέντες, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «Marca».

Θυμίζουμε ότι στην ισπανική έκδοση της «AS» στα μέσα Δεκεμβρίου ανέφεραν ότι η σχεδόν δύο δεκαετιών σχέση μεταξύ του Ρονάλντο και του Μέντες είχε αρχίσει να καταρρέει, αφού διαφώνησαν για την επόμενη ομάδα του. Αυτό ακολούθησε την κοινή λύση του συμβολαίου του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την αμφιλεγόμενη συνέντευξη στην οποία κατηγόρησε τον σύλλογο του «Όλντ Τράφορντ» ότι τον «πρόδωσε». Η AS ανέφερε ότι η ένταση μεταξύ του Ρονάλντο και του ατζέντη του είχε κορυφεί και οι σύλλογοι απευθύνονταν πλέον απευθείας στον παίκτη.

🚨| Cristiano Ronaldo was accompanied by Ricky Regufe in the final meeting with Al-Nassr board. He has completed the first part of his medical in Madrid and put pen to paper on a deal until 2025. @marca