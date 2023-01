O Κριστιάνο Ρονάλντο ολοκλήρωσε το δεύτερο μέρος των ιατρικών εξετάσεων του και είναι έτοιμος για την παρουσίαση του μπροστά στον κόσμο της Αλ Νασρ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο από το βράδυ της Δευτέρας (2/1) βρίσκεται στο Ριάντ για να ολοκληρώσει τα τυπικά της μεταγραφής του στην Αλ Νασρ και να πιάσει δουλειά στη νέα του ομάδα. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ το μεσημέρι της Τρίτης (3/1) πέρασε με επιτυχία το δεύτερο μέρος των ιατρικών του εξετάσεων και ανέβασε και σχετικό story στον λογαριασμό του στο Instagram.

Πλέον απομένει μόνο η παρουσίαση του CR7, η οποία είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Τρίτης, στις 18:00 ώρα Ελλάδας στο «Mρσουλ Παρκ», μπροστά σε 30.000 θεατές, με το event να αναμένεται να διαρκέσει περίπου δύο ώρες.

