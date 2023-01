Η Αλ Νασρ μέσα σε μόλις 48 ώρες πούλησε δύο εκατομμύρια φανέλες του Κριστιάνο Ρονάλντο και έβαλε στα ταμεία της 63 εκατομμύρια δολάρια.

Η Αλ Νασρ έδωσε γη και ύδωρ για να κάνει δικό της τον Κριστιάνο Ρονάλντο για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Ο CR7 έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο που θα του αποφέρει 500 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το καλοκαίρι του 2025 και την Τρίτη (3/1) στις 18:00 ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του στο «Mρσουλ Παρκ».

Άμεσα «εκτοξεύτηκαν» οι ακόλουθοι στο Instagram της Αλ Νασρ, ενώ μέσα σε 48 ώρες έχει... ξεπουλήσει τις εμφανίσεις του CR7. Ήδη η νέα ομάδα του Πορτογάλου σούπερ σταρ πούλησε δύο εκατομμύρια φανέλες του Κριστιάνο Ρονάλντο και έχει βάλει στα ταμεία της 63 εκατομμύρια δολάρια.

Η πρώτη παρτίδα με τις φανέλες του CR7 εξαντλήθηκε και αναμένοται σύντομα τα νέα «κομμάτια» της κιτρινομπλέ εμφάνισης των Σαουδαράβων με το Νο. 7.

Some estimates indicate that Al-Nasr will earn 240 million riyals within 48 hours with the sales of Cristiano Ronaldo's shirt.



