Κριστιάνο Ρονάλντο: Δεν είναι πλέον στους κορυφαίους αθλητές...

Πολλές φορές οι ζάμπλουτοι θέλουν να γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι... Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα γίνει ο πλουσιότερος αθλητής στον πλανήτη, αλλά μόνο γι αυτό το γεγονός θα παραμένει στην ποδοσφαική επιφάνεια...

Το ποσό φυσικά ακούγεται και είναι... υπέροχο. Είναι ένα συγκλονιστικό ποσό. Αδιανόητα χρήματα. Σίγουρα ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα έχει αντιμετώπιση... Βασιλιά εκεί. Και βέβαια θα είναι ένα πρωτάθλημα όπου θα μπορεί να βάλει πολλά γκολ.

Ωστόσο, για τον Κριστιάνο - με κάθε σεβασμό για την καριέρα του και την πορεία του - το βασικό ερώτημα είναι: ήταν πραγματικά το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει; Να πάει στην Αλ Νασρ ήταν δηλαδή ό,τι καλύτερο μπορούσε; Αλ Νασρ, γνωστή με το παρατσούκλι «Οι Ιππότες του Ναζντ». Μία ομάδα που πρέπει να τη ψάξει κανείς πολύ στο Google. Ναι, υπάρχει ο γκολκίπερ Οσπίνα με θητεία στην Άρσεναλ και γενικά στην Ευρώπη. Από την άλλη στη Σαουδική Αραβία γνωρίζουν το τι σημαίνει Κριστιάνο. Ένας τέτοιος παίκτης με τέτοια παγκόσμια εμβέλεια.

Όσο για το γήπεδο της Αλ Νασρ; Είναι το «Mrsool Park» που μάλλον είναι ένα σύγχρονο, αλλά μικρότερο, Carrow Road. Με... γυαλιστερά κίτρινα καθίσματα και χωρητικότητα 25.000, αν και σπανίως ήταν γεμάτο τα τελευταία χρόνια. Ναι η Αλ Νασρ θα αποκτήσει περισσότερους οπαδούς τώρα. Ο κόσμος που θα αρχίσει να ασχολείται μαζί της θα είναι περισσότερος.

Υπέγραψε τον παίκτη που έχει πάρει Χρυσή Μπάλα πέντε φορές. Επίσης κανείς δεν είχε στην ομάδα τη φανέλα με το Νο 7, οπότε δεν υπήρχε αμηχανία ή κάποιο πρόβλημα με αυτό. Θα το πάρει ο Κριστιάνο και όλα καλά.

Είναι δύσκολο να βρεθεί ένας πραγματικός λόγος έξαλλων πανηγυρισμών για την Αλ Νασρ. Αυτός ο σύλλογος στο τελευταίο του παιχνίδι πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο, έπαιξε μπροστά σε ένα κοινό 12.763 φιλάθλων και ο Ρονάλντο μιλάει για το πόσο συναρπαστικό είναι να παίζεις σε ένα πρωτάθλημα που μπορεί απλώς να ανακαλύψει γρήγορα και εύκολα ότι είναι χαμηλότερου επιπέδου και από τη League 2.

To ποσό των 200 εκατ. Ευρώ είναι τέτοιο που ο Κριστιάνο θα κοιτάξει το βλέμμα του αλλού σε σχέση με τα όσα ακούγονται για τη Σαουδική Αραβία. Ο CR7 είχε το μεγάλο παράπονο πως η Γιουνάιτεντ δεν τον άφησε να φύγει όπως ήθελε αυτός. Εκείνο το διάστημα δεν μπορούσε να ανεχθεί την ιδέα να μην παίζει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση ή στο Champions League της νέας σεζόν. Ίσως ο κόσμος της Γιουνάιτεντ να νιώθει κάπως εξαπατημένος από τον Κριστιάνο διότι θεωρούσε πως θα πήγαινε αλλού και όχι στην Αλ Νασρ.

Ακόμα και τώρα μπορεί πιστεύουν πως ακόμα και ο ίδιος ο Κριστιάνο έχει στο μυαλό του ότι μπορούσε να είχε πάει κάπου πολύ καλύτερα. Όχι στο οικονομικό πεδίο φυσικά. Τα χρήματα είναι συγκλονιστικά ακόμα και αν, κατά κάποιο τρόπο, είναι δύσκολο να πιστέψουμε ότι ο Πορτογάλος θα κατέληγε εκεί. Η περιουσία του Ρονάλντο είχε ήδη αποτιμηθεί με ένα ποσό άνω των 450 εκατ. ευρώ.

Πολλές φορές βέβαια το πως βλέπουν οι πλούσιοι τον κόσμο είναι τουλάχιστον αμφιλεγόμενο. Πολλές φορές οι ζάμπλουτοι θέλουν να γίνουν ακόμα πιο πλούσιοι. Ανεξάρτητα από τα χρήματα ο Ρονάλντο θα είναι πάντα ο Ρονάλντο. Και υπό αυτό το πρίσμα θα εξακολουθεί να βλέπει τον εαυτό του ως τον «Βασιλιά του ποδοσφαίρου».

Φαίνεται επίσης πως είναι η πρώτη φορά που ο Κριστιάνο δεν δείχνει ικανός να βάλει... φωτιά στις μεταγραφικές λίστες μεγάλων συλλόγων σε μεγάλες Λίγκες. Όχι με τον τρόπο που συνήθιζε, πάντως.

Ίσως τα όσα έγιναν στο Παγκόσμιο να... χάλασαν περισσότερο απ' ότι περίμενε και ο ίδιος την εικόνα του. Ένας Ρονάλντο που ήθελε να ξεπεράσει τον Μέσι, αλλά το Μουντιάλ πήγε στον Αργεντινό. Ο Ρονάλντο θα θυμάται το Μουντιάλ του Κατάρ ως μια προσωπική δοκιμασία. Ίσως έπρεπε να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα ότι η ηλικία δεν είναι ένας αντίπαλος που μπορεί να νικήσει, τελικά. Ότι δεν είναι απλό να είσαι 38 ετών και να τα θες όλα.

Ο αρχηγός της Εθνικής Πορτογαλίας - ή εάν το θέσουμε πιο σωστά ο άλλοτε αρχηγός της Πορτογαλίας - ήταν πιο ευάλωτος τον περασμένο χρόνο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην επαγγελματική του ζωή. Πιο ευάλωτος από ποτέ. Διαπίστωσε πως καμία από τις μεγάλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις δεν ήθελε να τον αποκτήσει. Καμία ομάδα δεν ήθελε έναν παίκτη που να κοστίζει τόσα λεφτά και εάν δεν παίζει να δημιουργεί προβλήματα ή να κάνει δηλώσεις. Ειδικά όταν αυτός θα είναι και... καταγεγραμμένα πια 38 ετών στις αρχές Φλεβάρη.

O CR7 θα γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος ποδοσφαιριστής στον πλανήτη σε μια περίοδο της ζωής του που τα χρήματα, όπως φαίνεται, θα είναι αυτά που θα τον κρατήσουν στην επιφάνεια, αντί για τις εμφανίσεις του, τα γκολ ή τον τίτλο της Χρυσής Μπάλας. Δεν ξέρουμε τελικά, αν αυτό το ποδοσφαιρικό ταξίδι του Κριστιάνο είναι για τον ίδιο ονειρικό ή κολασμένο.

Ο Ρονάλντο θα μείνει πάντα στη μνήμη μας ως ένας από τους μεγάλους του ποδοσφαίρου. Τα επιτεύγματά του θα διαρκέσουν από κάθε δυσοσμία που προκλήθηκε από τη στάση του με τη Γιουνάιτεντ. Το ταλέντο του θα μείνει στη μνήμη για πολύ καιρό, μιας και οι αναμνήσεις έχουν ξεθωριάσει από τη διαβόητη πλέον συνέντευξή του στο Talk TV και στον Πιρς Μόργκαν. Ναι, σε αυτή που ο φίλος του, του τόνιζε: «Δεν θες να συνεχίσεις σε ένα πρωτάθλημα μόνο για τα χρήματα» και ο Πορτογάλος απαντούσε: «Ναι, έτσι είναι…».

.@piersmorgan: "If it was just about money, you'd be in Saudi Arabia earning this king's ransom, but that's not what motivates you. You want to keep at the top."@Cristiano Ronaldo: "Exactly."



That was a month ago. https://t.co/LNAkll6eZJ pic.twitter.com/L4RDb4XXY7