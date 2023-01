Λίγο πριν τις 22:00 ο Κριστιάνο Ρονάλντο προσγειώθηκε στο Ριάντ για να περάσει από ιατρικά τεστ, να παρουσιαστεί από την Αλ Νασρ και να ξεκινήσει δουλειά με τη νέα του ομάδα.

Στη Σαουδική Αραβία έφτασε το βράδυ της Δευτέρας (2/1) ο Κριστιάνο Ρονάλντο, μαζί με τη σύντροφο του, Χεορχίνα Ροντρίγκες. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ξεκίνησε το μεσημέρι το ταξίδι του από τη Μαδρίτη και λίγο πριν τις 22:00 η πτήση του προσγειώθηκηκε στο Ριάντ.

Ο CR7 θα ολοκληρώσει την Τρίτη (3/1) το δεύτερο μέρος των ιατρικών του τεστ και στις 18:00 θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά μπροστά στους οπαδούς της Αλ Νασρ στο χωρητικότητας 30.000 θέσεων «Mρσουλ Παρκ».

O 37χρονος επιθετικός έχει υπογράψει συμβόλαιο 2,5 χρόνων με τη νέα του ομάδα, το οποίο θα του αποφέρει συνολικά 500 εκατομμύρια ευρώ.

#HalaRonaldo: Portuguese superstar @Cristiano Ronaldo arrives with his family in #Riyadh, a few days after his official announcement of his joining the #Saudi club Al-Nassr @AlNassrFC_EN pic.twitter.com/jkKyCuDdQI