Κριστιάνο Ρονάλντο: Έτοιμος για Νιουκάστλ και Champions League!

Ειδική ρήτρα συμπεριλαμβάνεται στο συμβόλαιο του Κριστιάνο Ρονάλντο με την Αλ Νασρ, η οποία του επιτρέπει να πάει δανεικός στη Νιουκάστλ την επόμενη σεζόν, αν οι Καρακάξες προκριθούν στο Champions League.

Έναν μικρό χαμό έχει προκαλέσει το «αντίο» του Κριστιάνο Ρονάλντο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και η μετακίνησή του στην Αλ Νασρ. Όμως ποιος είπε πως ο Πορτογάλος δεν θα αγωνιστεί ξανά στην... αγαπημένη του διοργάνωση, το Champions League;

Φαίνεται πως εκτός από πολλά εκατομμύρια το συμβόλαιό του με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας περιλαμβάνει και μια ιδιαίτερη ρήτρα. Σύμφωνα με την MARCA, ο CR7 έχει συμφωνήσει να επιστρέψει στην Ευρώπη και να φορέσει, ως δανεικός, τη φανέλα της Νιουκάστλ, σε περίπτωση που ο αγγλικός σύλλογος - επίσης σαουδαραβικής ιδιοκτησίας - προκριθεί στο Champions League. Μάλιστα, με την εικόνα της ομάδας του Χάου, που βρίσκεται στην 3η θέση της Premier League αυτή τη στιγμή, κάτι τέτοιο δεν φαντάζει εξαιρετικά απίθανο.

Με βάση το ίδιο ρεπορτάζ, σημαντικό ρόλο στη συμφωνία της συγκεκριμένης ρήτρας, έπαιξε και η επιθυμία του Ρονάλντο να υπερασπιστεί τα ρεκόρ του στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, στην ιστορία της οποίας είναι πρώτος σκόρερ με 140 γκολ.

Cristiano Ronaldo has a clause that could let him go out on loan from Al Nassr... to Newcastle United!https://t.co/kleKQ3njJ7