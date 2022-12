Το déjà vu της Λίβερπουλ!

Μπάλα και την Πρωτοχρονιά! Premier League και LaLiga κλείνουν το 2022, κάνουν ποδαρικό στο 2023 και τα κορυφαία στοιχεία και στατιστικά πριν την αγωνιστική είναι εδώ.

Πρωτοχρονιάτικη μπάλα σε Αγγλία και Ισπανία και η καθιερωμένη βόλτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο, κάνει την καλύτερη προθέρμανση!

Το… ζει ξανά η Λίβερπουλ

Η Λέστερ αντιμετώπισε και στο τελευταίο ματς του 2021 τη Λίβερπουλ, φτάνοντας στη νίκη με 1-0 στο King Power Stadium. Η τελευταία φορά που οι Reds έχασαν σε συνεχόμενες χρονιές το τελευταίο ματς ήταν το 1961, παίζοντας στη 2η κατηγορία, όταν ηττήθηκαν κατά σειρά από Μίντλεσμπρο και Ρόδεραμ. Τώρα, βέβαια, το 2022 θα κλείσει στο Anfield, όπου η Λίβερπουλ επιβλήθηκε στις 9 από τις 11 πιο πρόσφατες αναμετρήσεις της Λέστερ. Ενισχυμένη απόδοση 2.80 να κερδίσει η Λίβερπουλ και τα 2 ημίχρονα.

Η ομάδα του Κλοπ πάντα σκοράρει με άνεση μπροστά στο κοινό της και έχει συμπληρώσει 31 ματς με γκολ στην Premier League εντός έδρας, χάνοντας μόνο 1 από αυτούς τους αγώνες (από τη Λιντς τον Οκτώβριο). Η τελευταία ομάδα, που κράτησε το μηδέν στο Anfield ήταν η Φούλαμ τον Μάρτιο του 2021. Σε απόδοση 1.68 η νίκη της Λίβερπουλ σε συνδυασμό με over 2,5 γκολ στο ματς.

Βέβαια, οι «κόκκινοι» μπορεί να προέρχονται από 3 συνεχόμενες νίκες για πρώτη φορά στη σεζόν, αλλά έχουν δεχθεί γκολ και στα 5 τελευταία τους παιχνίδια. Από τις αρχές του περασμένου Μαΐου, μάλιστα, έχουν καταφέρει να κρατήσουν το μηδέν μόλις σε 4 περιπτώσεις, επίδοση που είναι καλύτερη στην Premier League μόνο από εκείνες των Σαουθάμπτον, Λιντς και Άστον Βίλα στο ίδιο διάστημα. Θα το εκμεταλλευτεί η Λέστερ, για να σκοράρει; Στο 1.75 το g/g.

50/50 - Mohamed Salah (125 goals & 50 assists) has become just the second player to both score 50+ goals and assist 50+ goals for Liverpool in the Premier League after Steven Gerrard (120 goals & 92 assists). Greats. pic.twitter.com/bYi8nrRBfA — OptaJoe (@OptaJoe) December 26, 2022

Τέλος, ο ανανεωμένος μετά τη διακοπή Μοχάμεντ Σαλάχ έχει πετύχει 4 γκολ στα 4 τελευταία τους ματς για το πρωτάθλημα. Αν σκοράρει, μάλιστα, με το αριστερό θα φτάσει τα 105 με το συγκεκριμένο πόδι στην Premier League, πιάνοντας στην κορυφή της σχετικής λίστας τον Ρόμπι Φάουλερ. Στο 1.95 η απόδοση να βρει δίχτυα οποιαδήποτε στιγμή ο Σαλάχ.

Το φινάλε του Μάντσεστερ

Έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια από τότε που η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχασε το τελευταίο παιχνίδι του έτους. Αυτό συνέβη το 2011 κόντρα στην Μπλάκμπερν (2-3), σε μία ήττα που παραμένει η μοναδική των «κόκκινων διάβολων» παραμονή Πρωτοχρονιάς. Τώρα, η ομάδα του Τεν Χαγκ θα αντιμετωπίσει τους Γουλβς, τους οποίους κέρδισε και στις 2 προηγούμενες επισκέψεις της στο Molineux. Ποτέ στην ιστορία της στο πρωτάθλημα δεν κατάφερε να φύγει από αυτό το στάδιο με 3 διαδοχικές νίκες. Ήρθε η ώρα να το καταφέρει; Στο 1.93 βρίσκουμε το διπλό.

Η Μάντσεστερ Σίτι, από την άλλη, έχει χάσει μόλις 1 φορά τα 21 προηγούμενα χρόνια το τελευταίο ματς του έτους (1-0 από τη Λίβερπουλ το 2016). Η παράδοση είναι καλή κόντρα στην Έβερτον, την οποία θα αντιμετωπίσει φέτος, καθώς οι «πολίτες» έχουν πετύχει 9 διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι στην Premier League. Καλύτερο σερί στην ιστορία τους έχουν να δείξουν μόνο επί της Πόρτσμουθ (13 νίκες το διάστημα 1947-1956). Ενισχυμένη απόδοση να κερδίσει η Μάντσεστερ Σίτι με 3 ή περισσότερα γκολ διαφορά.

Για τους γηπεδούχους, φυσικά, ο Έρλινγκ Χάαλαντ έχει εντυπωσιάσει φέτος και σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Εντός έδρας, ο Νορβηγός έχει πετύχει 17 γκολ σε 11 αγώνες και χρειάζεται άλλα 3, για να ξεπεράσει την κορυφαία επίδοση στην ιστορία του συλλόγου, που ανήκει στον Κουν Αγουέρο. Ο Αργεντινός έχει πετύχει 19 γκολ σε 20 ματς τη σεζόν 2018-19… Απόδοση 2.50 να πετύχει ο Χάαλαντ 2 ή περισσότερα γκολ στο παιχνίδι.

Κέιν, ο… βασιλιάς της Πρωτοχρονιάς

Η Τότεναμ έχει κερδίσει τα 7 από τα 8 τελευταία ματς παραμονή Πρωτοχρονιάς στην Premier League, με τη μοναδική εξαίρεση να είναι η ήττα με 1-0 από τη Σαουθάμπτον το 2020. Τώρα, θα υποδεχθεί την Άστον Βίλα, την οποία έχει κερδίσει στις 12 από τις 14 πιο πρόσφατες αναμετρήσεις τους στο πρωτάθλημα, με τον άσο να προσφέρεται στο 1.65.

10 - Harry Kane has now scored more Premier League goals on Boxing Day than any other player in the competition's history (10), scoring in all seven of his appearances on this day. Clockwork. pic.twitter.com/Kvnqwa1vpj — OptaJoe (@OptaJoe) December 26, 2022

Το πρόβλημα για τους Spurs είναι ότι συνεχίζουν να δέχονται το πρώτο γκολ, κάτι που έχει συμβεί και στις 6 προηγούμενες αγωνιστικές. Μάλιστα, σε αυτό το κακό σερί δέχθηκαν σε όλες τις περιπτώσεις τουλάχιστον 2 γκολ, επίδοση που είναι η χειρότερή τους από τον Νοέμβριο του 1988 (κράτησε για 8 παιχνίδια). Σε απόδοση 1.77 βρίσκουμε το g/g, ενώ στο 6.75 να κερδίσει οποιαδήποτε ομάδα με ανατροπή.

Ο… βασιλιάς της Πρωτοχρονιάς στην Premier League είναι ο Χάρι Κέιν, που έχει πετύχει 5 γκολ με την αλλαγή του χρόνου, τα περισσότερα από κάθε άλλον. Έχει, επίσης, μοιράσει και 3 ασίστ, κάτι που τον φέρνει στην κορυφή και της σχετικής λίστας με 8 άμεσες συμμετοχές σε γκολ. Ενισχυμένη απόδοση να σκοράρει ο Κέιν και να κερδίσει η Τότεναμ.

Κυριαρχεί η Μπαρτσελόνα

Το 2022 κλείνει με ντέρμπι στη Βαρκελώνη, όπου η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Εσπανιόλ, από την οποία δεν έχει ηττηθεί σε κανένα από τα 24 προηγούμενα μεταξύ τους παιχνίδια στη LaLiga, σερί που είναι το κορυφαίο στην ιστορία των μεταξύ τους αναμετρήσεων. Από την τελευταία τους ήττα, μάλιστα, το 2009 οι «μπλαουγκράνα» έχουν υποδεχθεί 12 φορές την Εσπανιόλ και κράτησαν το μηδέν σε 10 περιπτώσεις. Στο 2.10 η απόδοση στον άσο με 0 παθητικό.

Η ομάδα του Τσάβι εντυπωσιάζει φέτος με τις αμυντικές της επιδόσεις και δεν έχει δεχθεί γκολ σε 11 παιχνίδια στο πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η κορυφαία ανάμεσα στις 5 κορυφαίες λίγκες της Ευρώπης. Στο 1.83 βρίσκουμε το n/g.

* Η Τσέλσι δεν έχει κερδίσει το πρώτο παιχνίδι του έτους σε καμία από τις 6 προηγούμενες σεζόν στην Premier League, σερί που είναι το χειρότερό της από την περίοδο 1929-1938. Θα το εκμεταλλευτεί η Νότιγχαμ Φόρεστ, για να πάρει αποτέλεσμα; Στο 2,15 η διπλή ευκαιρία 1Χ.

* Μόλις 2 από τα 7 προηγούμενα παιχνίδια, που διεξήχθησαν παραμονή Πρωτοχρονιάς έχει κερδίσει η Άρσεναλ (3-0 την Άστον Βίλα το 1988 και 1-0 την ΚΠΡ το 2011). Θα κερδίσει αυτή τη φορά την Μπράιτον ή οι γηπεδούχοι θα κόψουν βαθμούς από τους πρωτοπόρους της Premier League; Στο 2.10 βρίσκουμε το διπλό και στο 1.70 τη διπλή ευκαιρία 1Χ.

* Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν έχει χάσει κανένα από τα 13 προηγούμενα ματς με αντίπαλο τη Βαγιαδολίδ στη LaLiga, κερδίζοντας τα 11 από αυτά. Τώρα, θα επιχειρήσει να ανεβάσει αυτό το σερί στα 14 παιχνίδια, κάτι που δεν έχει πετύχει ποτέ στην ιστορία του ζευγαριού. Ενισχυμένη απόδοση 2.35 να κερδίσει η Ρεάλ το 1ο ημίχρονο και το ματς. Η ομάδα του Αντσελότι, όμως, δεν πείθει καθόλου φέτος με τις αμυντικές της επιδόσεις και έχει κρατήσει το μηδέν μόλις σε 2 περιπτώσεις στο πρωτάθλημα, επίδοση που είναι η χειρότερή από το 2008-09. Σε απόδοση 2.75 ο άσος σε συνδυασμό με g/g.

* Έξι συνεχόμενες νίκες μετράει η Νιιουκάστλ στο πρωτάθλημα, σερί που είναι το κορυφαίο της από το 1996. Τότε, είχε σταματήσει στις 7 με τον Κέβιν Κίγκαν στον πάγκο. Θα ισοφαρίσουν οι «καρακάξες» εκείνο το σερί κόντρα στη Λιντς; Στο 1.46 ο άσος.

* Η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν έχει ηττηθεί ούτε μία φορά στην ιστορία της στη LaLiga εντός έδρας από την Έλτσε, κερδίζοντας τα 20 από τα 23 μεταξύ τους παιχνίδια. Αυτό το σερί είναι το κορυφαίο των «ροχιμπλάνκος» κόντρα σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Ο Σιμεόνε, μάλιστα, έχει κερδίσει και τα 8 ματς κόντρα στην Έλτσε στον πάγκο των γηπεδούχων, ενώ στις 3 τελευταίες της νίκες η Ατλέτικο δεν δέχθηκε γκολ. Ενισχυμένη απόδοση 1.85 στον άσο με 0 παθητικό.

* Η Γουέστ Χαμ κέρδισε πέρυσι το τελευταίο παιχνίδι του έτους (4-1 τη Γουότφορντ εκτός έδρας), όμως έχει να πετύχει συνεχόμενες νίκες σε ανάλογη περίπτωση από το 2008. Θα το πετύχει ξανά φέτος; Στο 1.98 ο άσος στο παιχνίδι με την Μπρέντφορντ.

* Μόλις 1 νίκη έχει πετύχει η Σαουθάμπτον στις 16 τελευταίες επισκέψεις της στην έδρα της Φούλαμ για το πρωτάθλημα (τον Φεβρουάριο του 2014 με τον Ποκετίνο στον πάγκο). Οι «Άγιοι», μάλιστα, δεν έχουν κερδίσει το τελευταίο παιχνίδι του έτους σε καμία από τις 11 τελευταία περιπτώσεις στην κορυφαία κατηγορία. Τα πράγματα γίνονται ακόμη χειρότερα, όταν αυτό το ματς έρχεται εκτός έδρας, καθώς το τελευταίο τους διπλό σημειώθηκε το 1975 (2-1 την Όξφορντ). Από τότε, έχουν περάσει 15 αγώνες. Στο 2.00 η νίκη της Φούλαμ.

* Δύο συνεχόμενα διπλά έχει βγάλει στην έδρα της Θέλτα η Σεβίλλη στο πρωτάθλημα και ποτέ στην ιστορία της δεν έχει φύγει από το Βίγκο με 3 σερί νίκες. Θα το κάνει στο πρώτο ματς του 2023; Η νίκη της Σεβίλλης προσφέρεται σε απόδοση 3.25.

* Αήττητο σερί 12 αγώνων με αντίπαλο την Οσασούνα τρέχει η Σοσιεδάδ στη LaLiga. Αν δεν ηττηθεί και τώρα, θα κάνει την κορυφαία επίδοσή της στο ζευγάρι και βρίσκουμε τον άσο στο 1.88. Οι γηπεδούχοι, μάλιστα, έχουν κερδίσει και τα 3 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια χωρίς να δεχθούν γκολ. Στο 2.80 η νίκη της Σοσιεδάδ με 0 παθητικό.

* Τρεις διαδοχικές εντός έδρας νίκες επί της Μαγιόρκα έχει πετύχει η Χετάφε (τελευταία της ήττα το 1-3 τον Απρίλιο του 2012). Ποτέ στην ιστορία της δεν έχει καταφέρει να φτάσει αυτό το σερί στις 4. Θα το κάνει τώρα; Στο 2.65 ο άσος.

