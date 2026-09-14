ΑΕΚ: «Ο σύλλογος όπου παίζει, λέει την ιστορία αυτών των ανθρώπων που ξεριζώθηκαν βίαια»

Το μήνυμα της ΠΑΕ ΑΕΚ για την Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

Μήνυμα για τη σημερινή μέρα (14/9) που αποτελεί Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας ανέβασε η ΑΕΚ, η οποία αναφέρεται στις αξίες και τα ιδανικά του συλλόγου που από τότε που ιδρύθηκε συσπειρώνει και αντιπροσωπεύει όλους αυτούς τους ανθρώπους που δοκιμάστηκαν σκληρά και ξεριζώθηκαν βίαια από τις Πατρογονικές Εστίες.

Το μήνυμα της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, για τη Μεγάλη Οικογένεια της ΑΕΚ είναι μια διαφορετική ημέρα... Είναι η Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και για την Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως, τον Σύλλογο – Σύμβολο για τις Μνήμες, τις Αξίες, τον Πολιτισμό του Προσφυγικού Ελληνισμού, η σημερινή Ημέρα είναι και θα είναι για πάντα, Ορόσημο.

Η ΑΕΚ από τότε που ιδρύθηκε συσπειρώνει και αντιπροσωπεύει όλους αυτούς τους ανθρώπους που δοκιμάστηκαν σκληρά, ξεριζώθηκαν βίαια από τις Πατρογονικές Εστίες.

Εξακολουθεί εδώ και 102 χρόνια να αντιπροσωπεύει και θα συνεχίσει να αντιπροσωπεύει, τις γενιές των απογόνων τους κι αυτές που θα ακολουθήσουν.

Εξέφρασε, εκφράζει και θα εκφράζει τις Μνήμες, την τεράστια πολιτιστική κληρονομιά χιλιάδων ετών. Εκφράζει τον Πόνο της Απώλειας, αλλά και την Αποφασιστικότητα για χτίσιμο μιας νέας ζωής, για προκοπή στη Μητροπολιτική Ελλάδα και όπου αλλού βρέθηκαν οι Πρόσφυγες μετά τον Ξεριζωμό.

Η ΑΕΚ ακολούθησε τον δρόμο όλων αυτών των ανθρώπων. Τους συσπείρωσε, αντιμετώπισε και ξεπέρασε τεράστιες δυσκολίες όπως κι εκείνοι, επέβαλλε εν τέλει την παρουσία της μέσα από χίλια δυο εμπόδια. Τους έκανε περήφανους και θα συνεχίζει να τους κάνει...

Συνεχίζει ο ένδοξος Σύλλογος μας να δίνει τη μάχη για τη διατήρηση της Ιστορικής Μνήμης. Αυτό που συμβολίζει και η σημερινή Ημέρα. Η ΑΕΚ όπου παίζει λέει πάντα την ιστορία αυτών των ανθρώπων, όμως δημιούργησε πλέον και Εστίες – Σύμβολα γι' αυτούς και την κληρονομιά τους...

Το Γήπεδο μας η «Αγιά Σοφιά», τα Μουσεία Μας, όλα όσα φτιάχτηκαν ξανά στη Νέα Φιλαδέλφεια και αναδεικνύουν με ποικίλους τρόπους το Μεγαλείο του Ελληνισμού της Πόλης, της Μικράς Ασίας, του Πόντου, με απευθείας αναφορές στα μέρη που επί χιλιάδες χρόνια αυτός έζησε, δημιούργησε και μεγαλούργησε.

Κλίνουμε με σεβασμό το κεφάλι κάθε τέτοια Ημέρα και όχι μόνο, στη μνήμη των προγόνων μας, στα όσα υπέφεραν, στους αγώνες που έδωσαν για να χτίσουν μια νέα ζωή στη Μητέρα Ελλάδα και υποσχόμαστε πως ο Αγώνας της ΑΕΚ για να μην σβήσει ποτέ αυτή η Μνήμη, για να περάσει σαν παρακαταθήκη και στις επόμενες γενιές, δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ.

Είμαστε και θα είμαστε οι Μονομάχοι – Υπερασπιστές αυτής της Μνήμης, της Κληρονομιάς, των Αξιών και των Ιδανικών τους.

ΑΕΚ σημαίνει και θα σημαίνει Προσφυγιά Ξεριζωμένη. Αλλά ΑΕΚ σημαίνει και θα σημαίνει επίσης Ισχύ, Μαχητικότητα, Δημιουργία, Κατάκτηση...

14 Σεπτεμβρίου... Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Τιμούμε την Ιστορία Μας... Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ... Δεν θα σας ξεχάσουμε ποτέ...

ΖΗΤΩ Ο ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ, ΖΗΤΩ Η ΑΕΚ!!!».