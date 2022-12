Διάχυτη είναι η αισιοδοξία στο «στρατόπεδο» της Αλ Νασρ για την ολοκλήρωση του deal με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, με τους Σαουδάραβες να έχουν ήδη προγραμματίσει τις ιατρικές εξετάσεις!

Στην τελική ευθεία μπαίνει το.... σίριαλ του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος φαίνεται πως πολύ σύντομα θα κλείσει πτήση για Σαουδική Αραβία!

Η πρόταση άλλωστε της Αλ Νασρ ύψους 215 εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος 2,5 ετών αποδεικνύεται πολύ καλή για να την αρνηθεί, με τον Πορτογάλο αστέρα να πλησιάζει μέρα με τη μέρα όλο και περισσότερο προς την ασιατική χώρα.

Σύμφωνα μάλιστα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του «CBS», η αισιοδοξία στο στρατόπεδο της Αλ Νασρ σχετικά με την ολοκλήρωση του deal είναι τέτοια που οι ιθύνοντες έχουν προγραμματίσει ήδη τις ιατρικές εξετάσεις για τον 37χρονο πρώην επιθετικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Κι όσο καμία ευρωπαϊκή ομάδα δεν καταθέτει ελκυστική πρόταση για να αλλάξει τα δεδομένα, το μέλλον του Κριστιάνο φαντάζει όλο και πιο πιθανό με τα χρώματα του κλαμπ της Σαουδικής Αραβίας που ευελπιστεί να πυροδοτήσει τη «βόμβα» πριν από την έναρξη του χειμερινού παζαριού.

Excl: Al Nassr are scheduling a medical ahead of Cristiano Ronaldo’s move to Saudi Arabia, a deal they’re aiming to complete in time for the opening of the transfer window. Latest step reflects building optimism that Ronaldo is bound for the club. https://t.co/Wvi5gHDk01