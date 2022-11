Σύμφωνα με το CBS ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει πρόταση «μαμούθ» στα χέρια του για τριετές συμβόλαιο με απολαβές που θα ξεπεράσουν τα 213 εκατομμύρια ευρώ! Ο CR7 θα απαντήσει μέτα την πορεία της Πορτογαλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και, όπως δήλωσε ο ίδιος, ψάχνει μια νέα... πρόκληση. Ο 37χρονος σούπερ σταρ έχει πρόταση «μαμούθ» στα χέρια του για να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο μέχρι τα 40 του χρόνια.

Σύμφωνα με το CBS των ΗΠΑ η Αλ Νασρ της Σαουδικής Αραβίας προσφέρει συμβόλαιο τριών ετών στον αρχηγό της Πορτογαλίας με συνολικές απολαβές της τάξης των 213 εκατομμύρια ευρώ! Το «φλερτ» κρατάει από το περασμένο καλοκαίρι και πλέον είναι πιο έντονο από ποτέ.

🚨 Exclusive: Cristiano Ronaldo has been offered a three-year contract by Saudi club @AlNassrFC_EN worth $225m. Discussions started last summer & Ronaldo will give his answer after the World Cup and assessing other options.



