Ο Ναδάλ, αν και οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης, έκλαψε όταν o Μέσι σήκωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο

Ο Ράφαελ Ναδάλ είδε την Ισπανία να αποκλείεται στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ και παρότι είναι δηλωμένος οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης, δεν έκρυψε τα συναισθήματά του, με την κατάκτηση του τροπαίου από τον Λιονέλ Μέσι.

Όπως δήλωσε ο 36χρονος τενίστας, δεν υποστήριζε την Αργεντινή, όμως όταν είδε τον Λιονέλ Μέσι να οδηγεί την Αργεντινή στην κορυφή του κόσμου και να σηκώνει το τρόπαιο, συγκινήθηκε.

«Η Ισπανία είχε αποκλειστεί, έτσι χωρίς να υποστηρίζω την Αργεντινή, όταν ο Μέσι σήκωσε το τρόπαιο, έβαλα τα κλάματα. Για τη συγκίνηση που έβλεπα κάποιον τόσο σπουδαίο να παίρνει αυτό που του έλειπε και που είχε υποφέρει τόσο πολύ για να το πετύχει».

