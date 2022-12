Απίστευτα σκηνικά στη Μελβούρνη με τερματοφύλακα να επιστρέφει καπνογόνο στην εξέδρα και τους οπαδούς να κάνουν ντου και να του πετάνε κουβά στο πρόσωπο!

Το ντέρμπι της Μελβούρνης μεταξύ της Μέλμπουρν Σίτι και της Μέλμπουρν Βίκτορι δεν έληξε ποτέ.

Στο 22', ο τερματοφύλακας της Σίτι, Τομ Γκλόβερ επέστρεψε φωτοβολίδα στην εξέδρα. Οι οπαδοί έκαναν ντου στο γήπεδο και μάλιστα του πέταξαν έναν κουβά στο πρόσωπό. Μάλιστα τα... σκάγια πήραν και το διαιτητή της αναμέτρησης, ο οποίος διέταξε την αποχώρηση των παικτών.

Ο διεθνής τερματοφύλακας, οδηγήθηκε στα αποδυτήρια αιμόφυρτος για τις πρώτες βοήθειες. Το «AAMI Park» μετατράπηκε σε... αρένα με τους οπαδούς των δύο πλευρών να ανταλλάσουν καπνογόνα.

I started recording at 20’ during the #MelbDerby (as a neutral) to witness what was supposed to be a historic moment of solidarity in the face of APL beauracracy. Instead, what I saw was an exhibition of shameful thuggery, violence and lunacy. Gutted! 💔 @aleaguemen #MCYvMVC pic.twitter.com/WmY10djedt December 17, 2022

Η στιγμή που ο Γκλόβερ επέστρεψε το καπνογόνο στην εξέδρα:

The moment the Victory active stormed the pitch. #MCYvMVC pic.twitter.com/Mqk4e5N5XH — Alex Catalano (@acat493) December 17, 2022

Η στιγμή του ντου:

Ο κουβάς μετά το... τρακάρισμα με το πρόσωπο του Γκλόβερ:

Brave enough to storm the pitch.



But not brave enough to show your face while storming the pitch.



What a disgraceful sequence of events.#MCYvMVC pic.twitter.com/f5GfTS2xux — Matthew Donald (@MattDonald22) December 17, 2022

Scenes of crowd trouble at the Melbourne derby. Melbourne City vs Melbourne Victory has been abandoned due to safety concerns. pic.twitter.com/6DEUlIFKkO — FT90Extra (@FT90Extra) December 17, 2022

Ο Γκόβερ μέσα στα αίματα: