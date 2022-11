Θες να μποϊκοτάρεις το Μουντιάλ του Κατάρ; Τότε η λύση έρχεται από την ομάδα του Ριέρα που πάει φουλ για τίτλο, από την κόντρα του Κυριάκου Παπαδόπουλου με τον γιο του Ριβάλντο, το γαλλικό Κύπελλο με τις υπερπόντιες πτήσεις και το μικρότερο πρωτάθλημα στον κόσμο με τις δύο ομάδες!

Τα σημαντικότερα πρωταθλήματα του πλανήτη έχουν διακοπή ελέω Μουντιάλ. Εκτός από τη Super League 2 και το πρωτάθλημα Κύπρου, ωστόσο, υπάρχουν κι άλλα ματς που μπορούν να σου τραβήξουν το ενδιαφέρον.

Πάμε να τα δούμε ένα προς ένα...

Παίζουν οι ομάδες που δεν... νικούν ποτέ!

Το Σαν Μαρίν θα αντιμετωπίσει τη Saint Lucia στις 17 και 20 Νοεμβρίου σε μια προσπάθεια να βάλει στοπ στο αρνητικό σερί των 125 ματς χωρίς νίκη.

Σήμερα, στο στο Victoria Stadium, Λιχτενστάιν και Γιβραλτάρ θα παίξουν με επίπεδο διεθνούς φιλικού.

Κύπελλο Γαλλίας με... άπειρα χιλιόμετρα

Το Coupe de France επιστρέφει με τέσσερις φιλοξενούμενες ομάδες να πρέπει να διανύσουν 59.683,2 χιλιόμετρα - 1,5 φορές την περιφέρεια της Γης - για να αγωνιστούν. Θυμίζουμε ότι παίζουν ομάδες από χώρες όπως οι Γουαδελούπη, Γαλλική Γουινέα, Μαρτινίκα...

Ντέρμπι στη Ρουμανία με γιο Ριβάλντο Vs Κυριάκου Παπαδόπουλου

CS Universitatea Craiova και FCU Craiova δίνουν άλλη αίσθηση στον όρο «ντέρμπι» στις 2/12. Οι γηπεδούχοι είναι στην 4η θέση του πρωταθλήματος ενώ η φιλοξενούμενη ομάδα θα δώσει play off για την παραμονή της. Μάλιστα στην πρώτη ομάδα παίζει κι ο γιος του Ριβάλντο, Ριβαλντίνιο, ενώ στους φιλοξενούμενους αγωνίζεται ο Κυριάκος Παπαδόπουλους, ο οποίος είναι τραυματίες αυτό το διάστημα και αναμένεται να επιστρέψει στη δράση στις αρχές Δεκεμβρίου.

Οι ρεζέρβες της Λοκομοτίβ Τιφλίδας για την κούπα και το... κουφό

Η Λοκομοτίβ Τιφλίδας με 25 βαθμούς είναι στις τελευταίες θέσεις του πρωταθλήματος. Ωστόσο, οι ρεζέρβες της ομάδας που συμμετέχουν στην 4η κατηγορία, έχουν φτάσει στον τελικό Κυπέλλου και αν κατακτήσουν το τρόπαιο κόντρα στην Τορπέντο Κουταΐσι στις 7/12, τότε θα παίξουν στην Ευρώπη αυτοί κι όχι η πρώτη ομάδα!

Η Ουαλία κι η Ουκρανία παίζουν μπάλα

Κανένας παίκτης που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Ουαλίας δεν συμμετέχει στο Μουντιάλ του Κατέρ κι έτσι η δράση εκεί συνεχίζεται κανονικά. Ενδιαφέρον έχει μάλιστα το αν η Airbus Broughton ξεφύγει τους -2 βαθμούς που είναι!

Η Ουκρανία είναι το πρωτάθλημα που ανήκει στα 20 κορυφαία της Ευρώπης και έχει κανονικά δράση. Μάλιστα στις 19/11 υπάρχει και ντέρμπι με την Ντνίπρο να υποδέχεται την Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Νησιωτικό ντέρμπι στην Ισπανία

Η δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, είναι ένα πρωτάθλημα που ανέκαθεν έχει το δικό της ενδιαφέρον πάντα. Τα μάτια πάνε όμως στο Λας Πάλμας-Τενερίφη, με τους φιλοξενούμενους να ταξιδεύουν 89,4 χιλιόμετρα.

Στα Νησιά Σίλι το πρωτάθλημα με τις λιγότερες ομάδες στον κόσμο

Στα ανοιχτά της Κορνουάλης και συγκεκριμένα στα Νησιά Σίλι, διεξάγεται το πρωτάθλημα με τις λιγότερες ομάδες στον κόσμο. Συγκεκριμένα συμμετέχουν μόνο δύο. Η Woolpack Wanderers κι η Garrison Gunners. Η Woolpack έχει τρεις νίκες στα τρία πρώτα μεταξύ τους παιχνίδια και έχει ήδη προβάδισμα εννιά βαθμών. Κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ θα είναι αντιμέτωπες οι εν λόγω ομάδες κάθε εδβομάδα. Να δούμε αν με... αέρα Μουντιάλ πάρει τα πάνω της η Garrison.

O Άλμπερτ Ριέρα φουλάρει για το πρωτάθλημα Σλοβενίας

Η Ολίμπια Λιουμπλιάνας του Αλμπερτ Ριέρα κάνει... πάρτι στο πρωτάθλημα Σλοβενία έχοντας διαφορά 13 βαθμών από τον δεύτερο. Στις 30/11, θα αντιμετωπίσει την 2η Celje, την οποία θέλει να αφήσει στο -16. Κι ακόμη δεν είναι καν Χριστούγεννα.



