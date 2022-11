Τέτοια Νάπολι; Ούτε με Μαραντόνα!

Η Νάπολι πάει για ρεκόρ, που ούτε με τον Μαραντόνα δεν είχε κάνει, η Άρσεναλ δεν θέλει να είναι πρώτη τα Χριστούγεννα, ενώ οι Κυριακές της Ίντερ στο Μπέργκαμο δεν είναι καθόλου καλές. Τα καλύτερα facts πριν την αγωνιστική είναι εδώ!

Η καθιερωμένη βόλτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, για παιχνίδι σε άλλο επίπεδo.

Η Νάπολι γράφει ιστορία!

Η Νάπολι ζει ξανά μέρες Scudetto, έχοντας αυξήσει κι άλλο τη διαφορά της στην κορυφή. Τώρα, ετοιμάζεται να υποδεχθεί την Ουντινέζε και να γράψει ιστορία, καθώς ποτέ ξανά δεν κατάφερε να πετύχει 11 διαδοχικές νίκες στη Serie A! Στο 1.49 βρίσκουμε τον άσο. Και η παράδοση είναι με το μέρος της, καθώς η τελευταία ήττα στο ζευγάρι είχε έρθει τον Απρίλιο του 2016 (1-3), ενώ από τότε έχει κερδίσει τα 11 από τα 12 μεταξύ τους παιχνίδια!

Predictor Παγκόσμιο Κύπελλο με €250.000 μετρητά και δωρεάν συμμετοχή*!

Τα ρεκόρ δεν σταματούν για τους Partenopei, που βρίσκουν δίχτυα για 15 συνεχόμενα ματς επί της Ουντινέζε, σκοράροντας κατά μέσο όρο 2,5 γκολ σε αυτό το σερί! Εντός έδρας τα πράγματα είναι το ίδιο καλά, με 8 διαδοχικές νίκες στο ζευγάρι και μέσο όρο τερμάτων 3. Στο 2.00 ο άσος σε συνδυασμό με over 2,5.

10 - #Napoli have won 10 matches in a row in #SerieA for the third time in their history, previously doing so between April and October 2017 (13) and between December 2017 and February 2018 (10) - both runs under Maurizio Sarri. Climbing.#NapoliEmpoli pic.twitter.com/uNxx4HtC3U — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) November 8, 2022

Η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι είναι απολαυστική και μπορεί να φτάσει τις 13 νίκες στα 15 πρώτα παιχνίδια της σεζόν για πρώτη φορά στην ιστορία της… Μόνο η Γιουβέντους έχει πετύχει κάτι ανάλογο στο παρελθόν και όλα συνηγορούν στην επιστροφή του πρωταθλήματος στο Νότο…

Live Streaming στη Serie A*!

Οι Κυριακές… διαλύουν την άμυνα της Ίντερ

Η Γιουβέντους υποδέχεται τη Λάτσιο, από την οποία δεν έχει χάσει στα 33 από τα 35 προηγούμενα μεταξύ τους ματς στο Τορίνο! Στο 1.95 προσφέρεται ο άσος. Η τελευταία φορά, μάλιστα, που δεν σκόραρε ήταν τον Νοέμβριο του 2012 (0-0). Από τότε, οι «μπιανκονέρι» έχουν σκοράρει 37 γκολ σε 19 επί των «λατσιάλι», ενώ οι φιλοξενούμενοι έχουν πετύχει γκολ και στις 3 πιο πρόσφατες επισκέψεις τους στο Juventus Stadium. Στο 1.90 το g/g, σε απόδοση 3.90 ο συνδυασμός του άσου με το over 2,5.

5 - Juventus have won and have not conceded a goal for five consecutive #SerieA matches, the last time they reached such a run was December 2018, again with Massimiliano Allegri on the bench. Concreteness.#VeronaJuventus — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) November 10, 2022

Μεγάλο ματς στο Μπέργκαμο, όπου η Αταλάντα υποδέχεται την Ίντερ. Πρέπει να πάμε πίσω στον Νοέμβριο του 2018, για να βρούμε την τελευταία νίκη των γηπεδούχων στο ζευγάρι (4-1 στο Gewiss Stadium), με το διπλό να προσφέρεται στο 2.30. Βέβαια, τα 2 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια σε αυτό το στάδιο έχουν λήξει ισόπαλα, ένα σερί που ποτέ δεν έχει φτάσει στα 3 στην ιστορία τους. Θα συμβεί αυτό τώρα; Στο 3.60 η ισοπαλία.

Οι γηπεδούχοι μπορούν να ελπίζουν σε έναν απρόσμενο σύμμαχο για το θετικό αποτέλεσμα: στη μέρα! Η Ίντερ έχει δεχθεί 15 γκολ στα 6 προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια της στη Serie A τη συγκεκριμένη μέρα στο Μπέγκαμο! Θα έχουν, λοιπόν, και οι γηπεδούχοι την ευκαιρία τους να σταματήσουν το αρνητικό σερί μπροστά στο κοινό τους. Έχοντας ηττηθεί από Λάτσιο και Νάπολι στα 2 τελευταία παιχνίδια, θα προσπαθήσουν να μην υποστούν 3 η σερί ήττα για πρώτη φορά από το 1997. Στο 2.90 ο άσος, στο 1.65 το over.

Ενισχυμένες αποδόσεις στη Serie A*!

Δεν ταιριάζει η κορυφή τα Χριστούγεννα στην Άρσεναλ

Η Άρσεναλ συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στην Premier League και έχει σκοράρει και στις 29 προηγούμενες αναμετρήσεις της με τη Γουλβς, ένα σερί που ξεκίνησε μετά την ήττα με 1-0 τον Φεβρουάριο του 1979. Οι «κανονιέρηδες», μάλιστα, είναι η μοναδική ομάδα που έχει σκοράρει σε όλα τα παιχνίδια πρωταθλήματος, ενώ έχει δεχθεί τα λιγότερα γκολ (11) και έχει κρατήσει το μηδέν τις περισσότερες φορές (6). Στο 2.55 η απόδοση να κερδίσει η Άρσεναλ με 0 παθητικό.

Αν κερδίσει η ομάδα του Αρτέτα, τότε θα βρίσκεται στην κορυφή πριν τα Χριστούγεννα για πρώτη φορά μετά το 2007. Το πρόβλημα σε αυτή την περίπτωση είναι ότι σε καμία από τις 5 προηγούμενες (1951, 1986, 1989, 2002 και 2007) φορές, που βρέθηκαν σε ανάλογη δεν κατάφεραν να κατακτήσουν στο τέλος τον τίτλο… Να σπάσει την κακή παράδοση και να αναδειχθεί πρωταθλήτρια το βρίσκουμε σε απόδοση 5.50.

Νιούκαστλ από… πάνω, όπως το 2012

Το μεγαλύτερο ματς της αγωνιστικής στην Premier League είναι εκείνο ανάμεσα σε Νιούκαστλ και Τσέλσι. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από 4 διαδοχικές νίκες και θα προσπαθήσουν για την κορυφαία τους επίδοση από τον Νοέμβριο του 2014, όταν είχαν φτάσει το σερί στις 5. Στις 2 τελευταίες περιπτώσεις, μάλιστα, το έκαναν σκοράροντας 4 γκολ (4-0 & 4-1) και στην κορυφαία κατηγορία έχουν να πετύχουν 4+ τέρματα σε τουλάχιστον 3 αγωνιστικές από το 1961. Ο συνδυασμός του άσου με το over προσφέρεται στο 3.50.

Build A Bet στην Premier League*

Η Τσέλσι δεν διανύει και την καλύτερή της περίοδο, καθώς έχει χάσει και τα 2 τελευταία της παιχνίδια. Τόσες είχε συνολικά στα αμέσως 15 προηγούμενα, ενώ το πιο πρόσφατο αρνητικό σερί 3 ηττών σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2015, όταν ο Ζοσέ Μουρίνιο καθόταν στον πάγκο της. Η τελευταία φορά, μάλιστα, που αντιμετώπισε τη Νιούκαστλ, με τη δεύτερη πιο ψηλά στη βαθμολογία ήταν τον Μάιο του 2012, όταν και είχε ηττηθεί με 2-0 στο Stamford Bridge… Θα σταματήσει το αρνητικό σερί ή θα επαναληφθούν τα σενάρια του 2012 και του 2012; Στο 2.30 ο άσος και στο 3.00 το διπλό.

8 - Only Erling Haaland (15) has scored more non-penalty goals than Miguel Almirón (8) in the Premier League this season. Almirónaissance. pic.twitter.com/MBEiMHqAOi — OptaJoe (@OptaJoe) November 6, 2022

Ο… σάκος του μποξ της Μπάγερν

Το αήττητο σερί της Μπάγερν με τη Σάλκε έχει φτάσει στα 23 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις (τελευταία ήττα τον Μάρτιο του 2011 για τους Βαυαρούς στο Κύπελλο). Στην Bundesliga το καλό τους σερί έχει φτάσεις στις 10 διαδοχικές νίκες, που αποτελεί και all-time αρνητικό ρεκόρ για τη Σάλκε… Οι 7 τελευταίες νίκες της Μπάγερν, μάλιστα, έχουν έρθει χωρίς να δεχθεί γκολ. Στο 2.15 να κερδίσουν ξανά οι φιλοξενούμενοι με 0 παθητικό.

* Οι Παρασκευές φέρνουν καλές αναμνήσεις στην Γκλάντμπαχ. Δεν έχει χάσει κανένα από τα 6 τελευταία της ματς στην Bundesliga, ενώ είναι η τελευταία ομάδα που νίκησε την Ντόρτμουντ τη συγκεκριμένη μέρα (τον Ιανουάριο του 2021), όταν προπονητής των Βεστφαλών ήταν και πάλι ο Έντιν Τέρζιτς. Θα κερδίσουν ξανά οι γηπεδούχοι; Στο 3.10 ο άσος.

* Ποτέ στην ιστορία της στη Serie A δεν έχει κερδίσει η Έμπολι, όταν αγωνίστηκε Παρασκευή. Το μοναδικό θετικό αποτέλεσμα ήρθε στο μοναδικό εντός έδρας από αυτά τα 6 παιχνίδια στο 2-2 με την Τζένοα το 2021. Τώρα, θα υποδεχθεί την Κρεμονέζε. Θα αποφύγουν την ήττα οι φιλοξενούμενοι; Στο 1.58 η διπλή ευκαιρία Χ2.

* Εντυπωσιακή είναι η παράδοση της Ρόμα με την Τορίνο με 15 νίκες στα 17 προηγούμενα παιχνίδια τους στη Ρώμη. Είναι μεγάλη ευκαιρία, λοιπόν, για τον Μουρίνιο και τους παίκτες του να βάλουν τέλος σε διάφορα αρνητικά σερί: 3 σερί εντός έδρας ήττες οι Giallorossi έχουν να κάνουν από τον Απρίλιο του 2005, ενώ από τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους έχουν να κολλήσουν στο μηδέν σε 3 διαδοχικά ματς στο γήπεδό τους, ενώ από το 1994 έχουν να υποστούν 3 σερί ήττες χωρίς να σκοράρουν. Στο 1.88 ο άσος.

* Ο πρώτος γύρος δεν ταιριάζει στη Μίλαν, όταν αντιμετωπίζει τη Φιορεντίνα, καθώς έχει πετύχει μόλις 1 νίκη στα 11 τελευταία ματς, που διεξάχθησαν στη Serie A στο πρώτο μισό της σεζόν. Θα σπάσουν οι «ροσονέρι» την κακή παράδοση; Στο 1.73 ο άσος.

* Η Μάντσεστερ Σίτι έχει κερδίσει και τα 11 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της στην Premier League, επίδοση που είναι η κορυφαία της μετά τη σεζόν 2017-18 (τότε, σταμάτησε στα 15). Έχει σκοράρει, μάλιστα, 2+ γκολ στα 15 τελευταία και αν το κάνει και κόντρα στην Μπόρνμουθ, τότε θα ισοφαρίσει την καλύτερη επίδοση στην ιστορία της κατηγορίας (ανήκει στη Λίβερπουλ από το 2019). Ενισχυμένη απόδοση στη νίκη της Σίτι σε συνδυασμό με over 4,5.

* Ποτέ στην ιστορία της δεν έχει κερδίσει στο πρωτάθλημα στην έδρα της Μπόρνμουθ η Έβερτον (σε 5 επισκέψεις εκεί). Αυτό το σερί είναι το χειρότερό της απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Στο 2.80 να κερδίσουν και πάλι οι γηπεδούχοι.

* Η Λίβερπουλ έχει κερδίσει τα 9 από τα 10 προηγούμενα παιχνίδια της με αντίπαλο τη Σαουθάμπτον στην Premier League, σκοράροντας τουλάχιστον από 2 φορές σε κάθε της νίκη. Τελευταία φορά που οι φιλοξενούμενοι επιβλήθηκαν στο Anfield ήταν τον Σεπτέμβριο του 2013. Από τότε, δεν σκόραραν σε 6 από τις επισκέψεις τους εκεί. Απόδοση 2.30 στη νίκη της Λίβερπουλ με 0 παθητικό.

* Η Λιντς έφυγε με νίκη από το Λονδίνο επί της Τότεναμ για τελευταία φορά τον Φεβρουάριο του 2001. Από τότε, οι Spurs έχουν σημειώσει 5 διαδοχικές νίκες. Φέτος, όμως, η ομάδα του Κόντε έχει το κακό… συνήθειο να δέχεται πρώτη το γκολ και στα 4 τελευταία της ματς στην Premier League έχει βρεθεί με χάντικαπ 2 τερμάτων, επίδοση που είναι η χειρότερη στην ιστορία της. Στις 3 πιο πρόσφατες αναμετρήσεις τους, μάλιστα, είναι πίσω στο σκορ, σερί που είναι το χειρότερο από το 2020. Στο 20.00 να κερδίζει η Λιντς στο ημίχρονο, αλλά να κάνει η Τότεναμ την ανατροπή στην επανάληψη, φτάνοντας στη νίκη.

* Μόλις 2 ήττες έχει υποστεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα 25 προηγούμενα παιχνίδια της με αντίπαλο τη Φούλαμ. Δεν έχει χάσει, μάλιστα, κανένα από τα 13 τελευταία, ενώ έχει κερδίσει τα 5 πιο πρόσφατα μεταξύ τους ματς στο Λονδίνο. Στο 1.82 προσφέρεται το διπλό.

* Οι δύο ομάδες που έχουν πετύχει τα περισσότερα γκολ στα πρώτα 15’ των αγώνων τους στην Premier είναι η Μπράιτον και η Άστον Βίλα (από 6 γκολ), που θα αναμετρηθούν τώρα στην έδρα της πρώτης. Στο 4.40 το g/g στο πρώτο ημίχρονο.

* Το σερί σκοραρίσματος της Μπολόνια κόντρα στη Σασουόλο έχει φτάσει στα 13 παιχνίδια στη Serie A (ξεκίνησε τον Αύγουστου του 2015). Δεν φημίζονται για τις αμυντικές τους επιδόσεις οι γηπεδούχοι, που στο τελευταίο ματς δέχθηκαν 6 γκολ από την Ίντερ, με το g/g να προσφέρεται στο 1.65.

* Κανένα από τα 16 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της στην Bundesliga δεν έχει κερδίσει η Στουτγκάρδη, ενώ το σερί είναι λίγο χειρότερο κόντρα στη Λεβερκούζεν, την οποία έχει νικήσει μόλις 1 φορά στις 20 πιο πρόσφατες αναμετρήσεις τους (1-0 εντός έδρας τον Απρίλιο του 2018). Σε απόδοση 1.71 η νίκη των γηπεδούχων.

* Η Μπόχουμ παραμένει η μοναδική ομάδα της Bundesliga, που έχει πάρει ούτε ένα βαθμό μακριά από την έδρα της. Έχει ηττηθεί και στις 7 εξόδους της μέχρι τώρα, αν βάλουμε και την προηγούμενη σεζόν αυτό το σερί έφτασε στις 8 ήττες και βρίσκεται μία ανάσα από το αρνητικό ρεκόρ συλλόγου, που είναι 9 ήττες (σε δύο περιπτώσεις, τις σεζόν 1992-93 και 2004-05). Θα το ισοφαρίσει κόντρα στην Άουγκσμπουργκ; Στο 2.10 ο άσος.

* Κανένα από τα 24 προηγούμενα παιχνίδια κόντρα σε ομάδες, που μόλις ανέβηκαν στην Bundesliga, δεν έχει χάσει η Λειψία, κερδίζοντας τα 21 από αυτά! Οι «Ταύροι», μάλιστα, μετράνε 8 διαδοχικές νίκες σε ανάλογες περιπτώσεις και τώρα θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας τη Βέρντερ, προκειμένου να πλησιάσουν στο all-time ρεκόρ, που ανήκει στην Μπάγερν (32 ματς από το 2010 έως το 2018). Θα τα καταφέρουν; Στο 1.85 προσφέρεται η νίκη της Λειψίας.

* Η Λανς έχει κερδίσει και τα 7 εντός έδρας παιχνίδια της μέχρι τώρα στην Ligue 1 και κόντρα στην Κλερμόν θα επιχειρήσει να γίνει μόλις η 2 η ομάδα με το «8 στα 8» στον 1 ο αιώνα μετά την Παρί (το 2017 και το 2018). Στο 1.44 ο άσος, που θα της χαρίσει αυτή την τρομερή επίδοση.

* Ο Καρλ Τόκο-Εκαμπί έχει σκοράρει τα 4 από τα 6 τελευταία γκολ της Λυών επί της Νις στο πρωτάθλημα! Οι «νισουά» αποτελούν τον πιο αγαπημένο του αντίπαλο στην Ligue 1 και βρίσκουμε σε απόδοση 2.40 να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή στο εναρκτήριο ματς της αγωνιστικής στη Γαλλία.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 1114 | Υπεύθυνο Παιχνίδι | *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις