Ο Σταύρος Ζαροκώστας θα παραμείνει για έναν ακόμη χρόνο στην Φινλανδία, αφού ενεργοποιήθηκε η οψιόν που είχε στο συμβόλαιό του.

Ο 24χρονος Έλληνας επιθετικός πήγε στην Φινλανδία και την Χάκα τον περασμένο Γενάρη από την Τσάρλεστον των ΗΠΑ (αγωνίζεται στο πρωτάθλημα USL) ως ελεύθερος. Πρόλαβε να αγωνιστεί 31 φορές με την ομάδα και να σκοράρει 11 τέρματα, καθώς και να μοιράσει και τέσσερις ασίστ.

Οι εμφανίσεις του αυτές ικανοποίησαν την Χάκα, η οποία προχώρησε στην ενεργοποίηση της οψιόν του συμβολαίου του. Έτσι, ο Σταύρος Ζαροκώστας δεσμεύεται πλέον μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023 με την ομάδα του.

FC Hakan kausikorttihaasteen 1600 varatun kortin raja on rikkoutunut, on aika julkaista seuraava pelaajasopimus!🤩



Tälle kaudelle FC Hakaan saapuneen hyökkääjän Stavros Zarokostasin sopimuksessa ollut optio on käytetty ja mies jatkaa Valkeakoskella myös ensi kaudella. 👊 pic.twitter.com/4kEGFE3ubj