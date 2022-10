To Stop της Λίβερπουλ σε πρωταθλητές & το στοιχειωμένο ρεκόρ του Clásico!

Clásico στην Ισπανία, Λίβερπουλ – Σίτι, ντέρμπι σε όλη την Ευρώπη και όλα όσα πρέπει να ξέρεις πριν τη σέντρα είναι εδώ!

Η καθιερωμένη βόλτα στα ευρωπαϊκά γήπεδα, για παιχνίδι σε άλλο επίπεδo.

Μετά την 4άρα, τι;

Το πρώτο Clásico της χρονιάς, λοιπόν, είναι γεγονός! Η Ρεάλ υποδέχεται την Μπαρτσελόνα, την οποία έχει κερδίσει στα 5 από τα 6 τελευταία ντέρμπι σε όλες τις διοργανώσεις. Η μοναδική νίκη των «μπλαουγκράνα», βέβαια, σε αυτό το σερί ήταν το εκκωφαντικό 4-0 του περασμένου Μαρτίου και τώρα θα έχουν την ευκαιρία για διαδοχικές νίκες για πρώτη φορά μετά το 2019, όταν ο Βελβέρδε καθόταν στον πάγκο. Η τελευταία φορά, μάλιστα, που το έκαναν χωρίς να δεχθούν γκολ ήταν το 2010 επί Γκουαρδιόλα! Στο 3.10 το διπλό.

Πιο υποψιασμένη, βέβαια, αυτή τη φορά θα είναι η ομάδα του Αντσελότι, που έχει κερδίσει τα 7 από τα 8 πρώτα της ματς στη LaLiga, κάτι που έκανε για τελευταία φορά το 1991. Στο 2.20 προσφέρεται ο άσος. Ρεκόρ, πάντως, κάνει και η Μπαρτσελόνα, που επίσης συνεχίζει αήττητη, έχοντας τις ίδιες ακριβώς επιδόσεις. Το κάνει, μάλιστα, έχοντας δεχθεί μόλις 1 γκολ, κάτι που στο παρελθόν έχουν κάνει μόνο Ντεπορτίβο Λα Κορούνια (1993), Ρεάλ (1997) και η ίδια η Μπαρτσελόνα (2014)!

Στο φετινό Clásico ο Τσάβι μπορεί να γράψει ιστορία, καθώς αν κερδίσουν οι «μπλαουγκράνα», θα γίνει ο πρώτος προπονητής τους, που κερδίζει και τα 2 ντέρμπι μετά τον Μαρτίνο το 2014. Αν το κάνει, χωρίς η ομάδα του να δεχθεί γκολ, θα ισοφαρίσει το ρεκόρ του Λουίς Καρνίλια από το 1958 και θα περιμένει το επόμενο, για την κορυφαία επίδοση στην ιστορία! Στο 6.00 η νίκη της Μπαρτσελόνα με 0 παθητικό.

LaLiga σε ζωντανή μετάδοση*!

Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Σίτι: Όλα εδώ!

Η Αγγλία ετοιμάζεται για το πιο θεαματικό ντέρμπι και πραγματικά η απόλαυση είναι δεδομένη! Με αμέτρητες επιλογές, ενισχυμένες αποδόσεις και ανανεωμένο Build A Bet, οι δυνατότητες είναι απεριόριστες. Και, φυσικά, δεν λείπει τίποτα ούτε από το pregame του ντέρμπι ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι.

Πρώτα διαβάστε και στη συνέχεια απολαύστε!

Η Σίτι δεν έχει χάσει κανένα από τα 5 προηγούμενα ματς κόντρα στη Λίβερπουλ (3 νίκες, 2 ισοπαλίες). Ποτέ στην ιστορία της δεν έχει φτάσει αυτό το σερί στους 6 αγώνες στην Premier League. Στο 1.78 το διπλό. Οι Citizens θα επιχειρήσουν να μείνουν αήττητοι στο Anfield για 3ο διαδοχικό παιχνίδι για πρώτη φορά μετά το 1992.

Η Λίβερπουλ έχει κερδίσει 22 φορές, όταν αντιμετώπισε την πρωταθλήτρια της Premier League, τις περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα. Δεν έχει χάσει κανένα, μάλιστα, κανένα από τα 13 τελευταία τελευταία στο Anfield, με την πιο πρόσφατη ήττα της να έρχεται τον Δεκέμβριο του 2007 (από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ). Ενισχυμένη απόδοση στη νίκη της Λίβερπουλ σε συνδυασμό με g/g.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει ανοίξει το σκορ σε 8 φετινά της ματς στο πρωτάθλημα, περισσότερες φορές από κάθε άλλη ομάδα, τη στιγμή που η Λίβερπουλ έχει δεχθεί πρώτη γκολ σε 6 δικά της (χειρότερη επίδοση έχει να δείξει μόνο η Σαουθάμπτον). Στο 1.58 να ανοίξει το σκορ η Σίτι.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει σκοράρει στα 4 από τα 5 εντός έδρας ματς της Λίβερπουλ κόντρα στη Σίτι, κάτι που έχει πετύχει και στα 3 τελευταία. Ο μοναδικός που σκόραρε σε 4 διαδοχικά ματς επί των Citizens στο παρελθόν στην Premier League ήταν ο Χάσελμπαϊν το 2004. Το αντίπαλο δέος είναι, φυσικά, ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο οποίος έχει πετύχει 15 γκολ στις 9 εμφανίσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία της Premier League, που έφτασε στα 16 γκολ στα 10 πρώτα του ματς ήταν η Λουίς Σουάρες για τη Λίβερπουλ το 2013. Στο ανανεωμένο Build A Bet μπορούμε να τους επιλέξουμε και τους δύο για σκόρερ οποιαδήποτε στιγμή, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 4.33.

Τέλος, η Λίβερπουλ έχει πετύχει 2+ γκολ σε κάθε ένα από τα 4 τελευταία ντέρμπι με αντίπαλο τη Σίτι σε όλες τις διοργανώσεις. Ποτέ, κανένας αντίπαλος στο παρελθόν δεν κατάφερε να φτάσει αυτό το σερί στα 5 παιχνίδια επί ομάδας, την οποία προπονεί ο Πεπ Γκουαρδιόλα. Στο 2.40 το over 1,5 για τους Reds.

Premier League με ενισχυμένες αποδόσεις!

𝗘𝗩𝗘𝗥𝗬 player was involved in @ErlingHaaland's goal vs Southampton!



Don't believe us? Count along with the 21 passes yourself! #ManCity pic.twitter.com/kCqI7loGpv — Manchester City (@ManCity) October 11, 2022

Ο οιωνός τίτλου της Άρσεναλ και το παιχνίδι που… ανασταίνει τον Κριστιάνο

Η Άρσεναλ έχει κερδίσει τα 5 από τα 6 τελευταία της ματς με αντίπαλο τη Λιντς (αήττητη σε αυτό το σερί) στο πρωτάθλημα. Πέτυχε, μάλιστα, 3 σερί νίκες και αν κερδίσει και τώρα, θα ισοφαρίσει την επίδοση από το 1938 στο ζευγάρι! Οι εκπληκτικοί «κανονιέρηδες» του Αρτέτα σκοράρουν 3+ τέρματα για 3 σερί αγωνιστικές στην Premier League, κάτι που είχαν να κάνουν από το 2004 (τότε για 5 διαδοχικούς αγώνες). Το παιχνίδι, βέβαια, δεν θα είναι εύκολο, καθώς η Λιντς παραμένει αήττητη εντός έδρας και αν δεν ηττηθεί ούτε τώρα, θα ισοφαρίσει την κορυφαία της επίδοση από το 2001.

Build A Bet στις κορυφαίες διοργανώσεις*

Αν, όμως, τα καταφέρει η Άρσεναλ, τότε θα ζήσει μεγάλες στιγμές, καθώς 9 νίκες στις 10 πρώτες αγωνιστικές έχει να πετύχει από το 1903! Ναι, 109 χρόνια πριν! Και όχι μόνο αυτό, καθώς οι 4 τελευταίες ομάδες, που έδειξαν ανάλογες επιδόσεις, στο τέλος κατέκτησαν και τον τίτλο (Τσέλσι, Μάντσεστερ Σίτι 2 φορές και Λίβερπουλ)… Στο 1.58 βρίσκουμε το διπλό, στο 8.00 να κατακτήσει τον τίτλο. Ναι, βλέπουμε και λίγο μακριά!

4 - @Arsenal have won at least eight of their first nine league matches in a top-flight campaign for the fourth time, after 2007-08, 2004-05 and 1947-48. The Gunners sit atop the table 9+ games into a season for the first time since December 10th 2016 (15th game). Challengers. pic.twitter.com/jj7TzmM3vW — OptaJoe (@OptaJoe) October 9, 2022

Μόλις 1 ήττα έχει υποστεί η Τότεναμ στις 19 τελευταίες αναμετρήσεις της με την Έβερτον για την Premier League (1-0 τον Σεπτέμβριο του 2020). Οι Spurs, μάλιστα, έχουν κερδίσει και τα 7 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια στο Λονδίνο, επίδοση που είναι η κορυφαία τους στο ζευγάρι εδώ και 5 χρόνια. Εξαιρετική είναι και η παράδοση που έχει ο Κόντε με αντίπαλο την Έβερτον, καθώς στην καριέρα του στην Αγγλία, οι ομάδες του δεν δέχθηκαν ούτε ένα γκολ σε 6 ματς. Αν το καταφέρει ξανά η Τότεναμ, τότε ο Ιταλός θα ισοφαρίσει την αντίστοιχη κορυφαία επίδοση (7 ματς με μηδέν παθητικό ο Ρομπέρτο Μαντσίνι κόντρα στη Γουίγκαν). Στο 2.40 ο άσος με 0 παθητικό.

Μόλις 1 φορά έχει ηττηθεί η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στα 37 προηγούμενα παιχνίδια της με τη Νιούκαστλ στο Old Trafford (το 2013 με τον Μόις στον πάγκο). Οι «κόκκινοι διάβολοι», μάλιστα, μετράνε 5 συνεχόμενες νίκες στο ζευγάρι εντός έδρας, σκοράροντας 3+ σε όλες τις περιπτώσεις. Καλύτερο αντίστοιχο σερί έχουν να δείξουν μόνο κόντρα στη Λούτον (6 σερί νίκες με 3+ γκολ) το 1957!

2001 - Newcastle have scored 4+ goals in back-to-back Premier League games for the first time since September 2001 under Sir Bobby Robson, while this was the first time they’ve scored five in a Premier League game since May 2016 (5-1 vs Tottenham). Flying. pic.twitter.com/37tVSBreK2 — OptaJoe (@OptaJoe) October 8, 2022

Η Νιούκαστλ, βέβαια, δεν είναι η ίδια ομάδα με τα προηγούμενα χρόνια και προέρχεται από εξαιρετικές εμφανίσεις, σκοράροντας 4+ γκολ στις 2 τελευταίες της νίκες. Η τελευταία φορά που πέτυχε κάτι ανάλογο για 3 διαδοχικές αγωνιστικές ήταν τον Οκτώβριο του 1961! Καλή παράδοση στο ζευγάρι έχει και ο Κριστιάνο Ρονάλτο, ο οποίος έχει πετύχει 7 γκολ στα 5 τελευταία ματς με αντίπαλο τη Νιούκαστλ. Στο ανανεωμένο Build Α Bet βρίσκουμε σε απόδοση 5.00 τις εξής επιλογές: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ over 1,5 γκολ, Νιούκαστλ over 1,5 γκολ και γκολ Κριστιάνο Ρονάλντο οποιαδήποτε στιγμή.

Live Streaming στη Serie A*!

Ντέρμπι παντού!

Μόνο 1 ήττα έχει γνωρίσει η Γιουβέντους στα 32 προηγούμενα παιχνίδια πρωταθλήματος με αντίπαλο την Τορίνο, κερδίζοντας τα 23 από αυτά. Αυτή η μοναδική ήττα ήρθε τον Απρίλιο του 2015, ενώ η τελευταία φορά που οι «μπιανκονέρι» δεν σκόραραν στο ντέρμπι ήταν το 2008 (0-0). Από τότε, έχουν πετύχει 40 γκολ σε 22 ματς, αλλά στο τελευταίο έμειναν στο 1-1 και δίνουν τη δυνατότητα στην Τορίνο να αποφύγει την ήττα για συνεχόμενα ντέρμπι για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2001-02!

3 - Prior to this season Juventus had never lost three of their first four matches in a #UCL group stage. Collapse.#MaccabiJuve pic.twitter.com/aYLCR0HT90 — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 11, 2022

Τα άσχημα νέα για τη Γιουβέντους, που βρίσκεται σε κρίση και πηγαίνει από το ένα αρνητικό αποτέλεσμα στο άλλο, είναι ότι με 13 βαθμούς στις 9 πρώτες αγωνιστικές κάνει τη χειρότερη επίδοσή της από το 2015. Το καλό είναι ότι τότε το αρνητικό σερί σταμάτησε στο ντέρμπι με την Τορίνο (για την 11η αγωνιστική), για να ξεκινήσει ένα άλλο με 15 νίκες! Στο 3.10 ο άσος και στο 2.35 το διπλό.

Η Παρί έχει ηττηθεί μόνο σε 1 από τα 25 τελευταία ντέρμπι με τη Μαρσέιγ σε όλες τις διοργανώσεις, φτάνοντας 20 φορές στη νίκη. Η μοναδική της ήττα είχε έρθει για τη Ligue 1 τον Σεπτέμβριο του 2020 (0-1). Οι Παριζιάνοι δεν έχουν χάσει κανένα από τα 26 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια τους στο πρωτάθλημα, αλλά θα αντιμετωπίσουν τους Μασσαλούς, που δεν έχουν χάσει σε καμία από τις 4 πιο πρόσφατες εξόδους τους στη Ligue 1, έχουν την καλύτερη εκτός έδρας άμυνα στην κατηγορία (1 γκολ παθητικό), ενώ δεν έχουν βρεθεί ούτε για 1 λεπτό πίσω στο σκορ μακριά από το γήπεδό τους! Στο 1.35 ο άσος και στο 3.10 η διπλή ευκαιρία Χ2.

Ντέρμπι έχουμε, επίσης, σε Βέλγιο, Τουρκία και Ελβετία! Η Άντερλεχτ υποδέχεται την Μπριζ, από την οποία έχει ηττηθεί μόλις 2 φορές στις 35 προηγούμενες περιπτώσεις που υποδέχθηκε τη μεγάλη της αντίπαλο (το 2019 και το 2020)! Τα 6 πιο πρόσφατα ντέρμπι, όμως, για το πρωτάθλημα έληξαν ισόπαλα. Θα συνεχιστεί το σερί; Στο 3.50 η ισοπαλία.

0 - Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'de Mart 2014'ten bu yana ilk kez 0-0 berabere kaldı. Sessizlik. pic.twitter.com/t2ZyByOjYl — OptaCan (@OptaCan) October 10, 2022

Η Τράμπζονσπορ ταξιδεύει στην Πόλη, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπεσίκτας και από την οποία έχει χάσει μόλις σε 1 από τις 8 προηγούμενες αναμετρήσεις τους. Οι πρωταθλητές, μάλιστα, έφυγαν με διπλό και στις 2 πιο πρόσφατες επισκέψεις τους εκεί, ψάχνοντας το 3ο διαδοχικό για πρώτη φορά στην ιστορία τους. Θα τα καταφέρει η παρέα του Τάσου Μπακασέτα, που έχει σκοράρει και στα 2 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της ομάδας του στο πρωτάθλημα (μόνο μία φορά στην Τουρκία σκόραρε για 3, τον Σεπτέμβριο του 2021); Στο 3.30 η νίκη για την Τράμπζονσπορ.

Τα μεγάλα ντέρμπι φτάνουν μέχρι την 2. Bundesliga, όπου η Σαν Πάουλι αντιμετωπίζει το Αμβούργο, σε ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια σε ολόκληρη τη Γερμανία. Οι φιλοξενούμενοι έχουν κερδίσει και τα 8 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια τους, ένα σερί που ξεκίνησε από την περσινή σεζόν. Αν οι «Δεινόσαυροι» κερδίσουν και για πρώτη φορά στο Millerntor, ύστερα από 3 διαδοχικές ήττες εκεί, τότε θα κάνουν νέο ρεκόρ στην κατηγορία! Στο 2.25 το διπλό. Μπορεί οι γηπεδούχοι να μην βρίσκονται και στην καλύτερη κατάσταση, αλλά στο γήπεδό της δεν χάνουν για 7 συνεχόμενες αγωνιστικές. Υπάρχει, μάλιστα, και η… κατάρα του πρωτοπόρου για το Αμβούργο, που κέρδισε μόνο 1 από τα 6 τελευταία ματς, όταν βρέθηκε στην κορυφή! Στο 3.00 ο άσος.

Η Ζυρίχη φιλοξενεί τη Γιουγκ Μπόις και οι πρωταθλητές κάνουν μία από τις χειρότερες σεζόν συνολικά στην ιστορία, καθώς έγιναν μόλις η 3η ομάδα που δεν κερδίζει κανένα από τα 10 πρώτα της παιχνίδια (μετά τη Σερβέτ και τη Λουκέρνη)! Γίνεται η πρώτη, μάλιστα, που σε αυτό το σημείο της σεζόν έχει και τους δύο «τίτλους»: είναι τόσο η πρωταθλήτρια όσο και η ουραγός! Στο 1.93 βρίσκουμε τη νίκη για τους φιλοξενούμενους.

Κορυφαία ειδικά στοιχήματα στις μεγαλύτερες διοργανώσεις!

Το κορυφαίο σερί σκοραρίσματος κόντρα στην Μπάγερν

Η Φράιμπουργκ συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία και βρίσκεται στη 2η θέση της Bundesliga. Το ταξίδι στο Μόναχο, όμως, δεν είναι ποτέ εύκολο για την ομάδα του Στράιχ, που δεν κέρδισε κανένα από τα 22 ματς που έχει δώσει εκεί κόντρα στην Μπάγερν, χάνοντας τα 19 από αυτά. Στα θετικά, όμως, είναι ότι βρίσκει δίχτυα συνεχώς από το 2018 και μετά με τους Βαυαρούς (8 παιχνίδια), επίδοση που είναι η κορυφαία αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα. Στο 2.30 ο άσος σε συνδυασμό με g/g. Οι δύο ομάδες, μάλιστα, έχουν δεχθεί μόλις 2 γκολ στα πρώτα ημίχρονα των αγώνων τους, τα λιγότερα από κάθε άλλη ομάδα στην κατηγορία. Στο 1.80 το under 1,5 στο πρώτο ημίχρονο.

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 1114 | Υπεύθυνο Παιχνίδι | *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις