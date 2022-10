Χιλιάδες οπαδοί της Αρέμα θρήνησαν για τον χαμό των 174 φιλάθλων στην Ινδονησία

Συγκλονιστικές εικόνες στην Ινδονησία, με χιλιάδες οπαδούς της Αρέμα να ανάβουν κεράκια και να θρηνούν για τον χαμό των 174 φιλάθλων που άφησαν την τελευταία τους πνοή στο γήπεδο της ομάδας.

Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η Ινδονησία αλλά και ολόκληρη η ποδοσφαιρική κοινότητα μετά το χάος που ξέσπασε στη λήξη της αναμέτρησης του αγώνα Αρέμα - Περσέμπαγια, το οποίο στοίχισε τη ζωή τουλάχιστον 174 ανθρώπων.

Το επόμενο βράδυ (2/10) της τραγωδίας, χιλιάδες οπαδοί της Αρέμα μαζεύτηκαν για να προσευχηθούν και να ανάψουν κεράκια στη μνήμη των θυμάτων που άφησαν την τελευταία τους πνοή είτε στο γήπεδο, είτε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο.

Την ίδια ώρα οι καταγραφές των αξιωματούχων για τον απολογισμό των νεκρών συνεχίζονται, καθώς έχουν εκφραστεί φόβοι πως ο αριθμός ενδέχεται να συνεχίσει να ανεβαίνει...

Θυμίζουμε πως όλα ξεκίνησαν από την εισβολή εξαγριωμένων οπαδών της Αρέμα στο χορτάρι του Kanjuruhan Stadium της πόλης Μαλάνγκ έπειτα από την ήττα της ομάδας τους με 3-2, με την Αστυνομία να απαντά με δακρυγόνα και δυστυχώς να δυναμιτίζει ακόμα περισσότερο το κλίμα...

Δείτε τις συγκλονιστικές εικόνες:

Arema fans gather after at least 125 people were killed following an Indonesian league football match against Persebaya.



Many were trampled to death or suffocated after police fired tear gas during the chaos and a stampede occurred. Over 300 people were taken to hospitals. pic.twitter.com/iTzdZbczh7