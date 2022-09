Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής πρότεινε επέκταση συνεργασίας με τον Λιονέλ Σκαλόνι ως το 2026, με τον 44χρονο φυσικά να την κάνει αποδεκτή.

Η παρουσία του Σκαλόνι στον πάγκο της εθνικής Αργεντινής ξεκίνησε το 2018 και αναμενόταν να σταματήσει στις 31 Δεκεμβρίου του 2022.

Ωστόσο, η Ομοσπονδία της χώρας, βλέποντας την ομάδα να είναι σε εξαιρετική κατάσταση αποφάσισε να του προτείνει νέο συμβόλαιο με διάρκεια ως το 2026. Ο 44χρονος κόουτς συμφώνησε και έτσι η συνεργασία των δύο πλευρών έχει ακόμη δρόμο.

«Είμαι περήφανος που ανακοινώνω ότι έχουμε συμφωνήσει με τον Σκαλόνι για νέο συμβόλαιο ως το Μουντιάλ του 2026», σχολίασε ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Ταπία.

Official. Full agreement reached for Lionel Scaloni contract extension as Argentina head coach until June 2026. 🚨🇦🇷🤝 #Argentina



“I’m proud to announce we’ve agreed Scaloni’s new deal until World Cup 2026”, AFA president Tapia says. pic.twitter.com/NB0tl5DGM7