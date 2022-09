Ο προπονητής Λαουρέντιου Ρέγκενκαμπφ ήρθε στα χέρια με την σύζυγο και ατζέντισσά του, Αναμαρία Προντάν, με την οποία βρίσκεται σε διαδικασία διαζυγίου εδώ και περίπου ένα χρόνο.

Viral στη Ρουμανία έχει γίνει βίντεο με πρωταγωνιστή τον προπονητή της Νέφτσι Μπακού, Λαουρέντιου Ρέγκενκαμπφ. Ο Ρουμάνος τεχνικός βρίσκεται εδώ και πάνω από ένα χρόνο σε διαδικασία έκδοσης διαζυγίου με την ατζέντισσα και άλλοτε Playmate, Αναμαρία Προντάν, η οποία μεταξύ άλλων είχε στο πελατολόγιο της τον άλλοτε μεσοεπιθετικό του Παναθηναϊκού, Λουτσιάν Σαμαρτεάν.

Η διαμάχη των δυο πλευρών κρατάει μήνες και η κατάσταση ξέφυγε, καθώς σε συνάντηση τους πιάστηκαν στα χέρια. Το βίντεο το κατέγραψε ο οδηγός που ήταν μαζί με την Προντάν.

Romanian football in 1 min 25 secs.

Playmate/football agent Anamaria Prodan fighting her husband Reghecampf in the street, then asking her driver: 'You filmed this, right?'

AMP and Reghe are divorcing and have been fighting in the media for more than a year.

📽 CanCan pic.twitter.com/aptgAhEAhA