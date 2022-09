Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο με πρωταγωνιστή τον Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος την ώρα της ιππασίας έχασε τον έλεγχο και έπεσε από το άλογο!

Viral διαστάσεις έχει πάρει ένα βίντεο το οποίο «συλλαμβάνει» τον Ζινεντίν Ζιντάν να πέφτει από το άλογο την ώρα της ιππασίας.

Έχοντας μπόλικο ελεύθερο χρόνο μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης πίσω στο καλοκαίρι του 2021, ο Γάλλος προπονητής δοκιμάζει νέα χόμπι, με την ιππασία να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα με τις καινούριες ασχολίες του.

Την τελευταία φορά ωστόσο που επιχείρησε να ιππεύσει τα πράγματα δεν πήγαν όπως θα περίμενε, αφού έχασε τον έλεγχο και έπεσε από το άλογο κάνοντας και μια θεαματική τούμπα τη στιγμή της πτώσης.

This video of Zidane falling off a horse lives in my head rent free. This man controls his falls like he used to control the balls. pic.twitter.com/A3IgnYRGa1