Ο Αντι Λίλα στο «Dance with me Albania» (vid)

Ο Αντι Λίλα που για χρόνια έπαιζε στον ΠΑΣ Γιάννινα ενώ έχει περάσει και από τον Ηρακλή, δοκιμάζει πλέον τις δυνατότητές του και στον χορό!

Τη δική του ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχει «γράψει» ο Αντι Λίλα, καθώς το 2006/07 ήταν στον Ηρακλή και μετέπειτα από το 2011 μέχρι το 2019 έπαιζε στον ΠΑΣ Γιάννινα.



Διεθνής και αρχηγός της Εθνικής Αλβανίας ο 36χρονος παλαίμαχος χαφ δοκιμάζει πλέον την τύχη του και στον χορό!



Πιο συγκεκριμένα συμμετέχει στη χώρα του στην εκπομπή «Dance with me Albania» που είναι η αντίστοιχη του ελληνικού «Dancing with the Stars» και μάλιστα πήρε ορισμένες καλές κριτικές.

To βίντεο εδώ.