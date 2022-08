«Κίνδυνος να μην κληθούν στην Εθνική του Ιράν οι Ανσαριφάρντ και Χατζισαφί»

Σύμφωνα με Ιρανό δημοσιογράφο, οι δύο παίκτες της ΑΕΚ ίσως να μην κληθούν στην Εθνική τους ομάδα τον Σεπτέμβριο λόγω κάποιων σχολίων που είχαν κάνει για τον προπονητή Ντράγκαν Σκότσιτς.

Το Ιράν ετοιμάζεται για τη συμμετοχή στο Μουντιάλ του Κατάρ και τον Σεπτέμβριο έχει κλείσει φιλικό με αντίπαλο την Ουρουγουάη.

Σύμφωνα με τον Ιρανό δημοσιογράφο Χατάμ Σιραλιζαντέ οι δύο παίκτες της ΑΕΚ, Καρίμ Ανσαριφάρντ και Εχσάν Χατζισαφί ενδέχεται να μην βρίσκονται στις κλήσεις τον Σεπτέμβριο εξ αιτίας κάποιων σχολίων που είχαν κάνει για τον προπονητή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, Ντράγκαν Σκότσιτς.

Karim Ansarifard and Ehsan Hajsafi might be dropped for the next #TeamMelli’s camp in September after they posted IG’s stories against Dragan Skocic. #Iran pic.twitter.com/a2vfBM1yLb